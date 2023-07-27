Yeni Megane E-Tech Türkiye'de ön siparişe açılıyor: Satış fiyatı...

Renault Megane E-Tech, yüzde 100 elektrikli, iki versiyonla Türkiye’de satışa sunulacak. İşte aracın lansmana özel satış fiyatı ve özellikleri:
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LANSMANA ÖZEL SATIŞ FİYATIŞirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonu lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatı ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL oldu.
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ÖN SİPARİŞ DÖNEMİElektrikli DNA'sını hem sürüş hem de tasarım ögeleriyle birleştiren aracın Iconic versiyonuna sahip olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak.
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İLK 250 KİŞİYE AĞUSTOSTAÖn sipariş sürecinde ilk 250 kişi, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikliye ağustosta sahip olacak.
4Renault'da yapılan açıklamaya göre yeni Megane E-Tech 60 KWh'lik ince tasarıma sahip batarya ile 450 kilometre menzile sahip. 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s'ye 7,4 saniyede ulaşıyor.
5Açıklamaya göre elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerle ağustosta Türkiye yollarında olacak.
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