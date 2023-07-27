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  • Yeni Megane E-Tech Türkiye'de ön siparişe açılıyor: Satış fiyatı...

Yeni Megane E-Tech Türkiye'de ön siparişe açılıyor: Satış fiyatı...

Renault Megane E-Tech, yüzde 100 elektrikli, iki versiyonla Türkiye’de satışa sunulacak. Ön sipariş dönemi başlıyor.

27 Temmuz 2023 | 15:08
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Yeni Megane E-Tech Türkiye'de ön siparişe açılıyor: Satış fiyatı...

Renault Megane E-Tech, yüzde 100 elektrikli, iki versiyonla Türkiye’de satışa sunulacak. İşte aracın lansmana özel satış fiyatı ve özellikleri:

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LANSMANA ÖZEL SATIŞ FİYATI

LANSMANA ÖZEL SATIŞ FİYATI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonu lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatı ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL oldu.
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ÖN SİPARİŞ DÖNEMİ

ÖN SİPARİŞ DÖNEMİ

Elektrikli DNA'sını hem sürüş hem de tasarım ögeleriyle birleştiren aracın Iconic versiyonuna sahip olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos'ta başlayacak.
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İLK 250 KİŞİYE AĞUSTOSTA

İLK 250 KİŞİYE AĞUSTOSTA

Ön sipariş sürecinde ilk 250 kişi, yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikliye ağustosta sahip olacak.
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Renault'da yapılan açıklamaya göre yeni Megane E-Tech 60 KWh'lik ince tasarıma sahip batarya ile 450 kilometre menzile sahip. 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s'ye 7,4 saniyede ulaşıyor.
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Açıklamaya göre elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklerle ağustosta Türkiye yollarında olacak.
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ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ

ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişi araca ağustosta sahip olacak.
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