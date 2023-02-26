Yeni Peugeot 508 yeni bir tasarımla geliyor. Yeni 508 sedan ve 508 SW bu hafta tanıtıldı. Makyajlı 508 revize edilmiş aslan rozeti ve daha ince farlarla çevrili bir tasarıma geçiş yapıyor. Matris LED teknolojisine sahip daha farlar ile daha ince hale getirilen far takımları modelin üç pençeli imzasını tek bir parça halinde birleştiriyor. Bu yeni ızgara tasarımı aracı daha keskin bakışlı bir hale büründürüyor.





1 Arkada hareket eden tam LED farlar da üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonda yeniden yorumlanmış versiyonu. Kayan yanıp sönen bu tam LED ışıklar, tüm seride standart. Yeni tasarımla Peugeot 508 daha keskin, daha kedi bir görünüme sahip.

2 GÜVENLİK VE SÜRÜŞ YARDIMCILARI Yeni Peugeot güvenli sürüş için kapsamlı özellikler vadediyor, 'Dur ve Kalk işlevi ve ayarlanabilir araçlar arası mesafe ayar noktası ile uyarlanabilir hız sabitleyici', 'Çarpışma uyarılı otomatik acil frenleme: 7 km/s ila 140 km/s hız aralığında yayaları ve bisikletlileri gece ve gündüz algılar', 'Şeritten ayrılma düzeltmeli Aktif Şeritten Ayrılma Uyarısı', 'Direksiyon simidindeki mikro hareketleri analiz ederek uzun sürüş sürelerinde ve 65km/s'nin üzerindeki hızlarda bozulmuş dikkati algılayan Sürücü Dikkat Uyarısı' gibi özellikleri sıralıyor.

3 .2023 508 Sedan ve SW, güncellenmiş bir 10 inçlik bilgi-eğlence sistemini ve seri genelinde sekiz vitesli otomatik şanzıman standardı için yeniden tasarlanmış bir vites seçiciyi paylaşıyor. Motora bağlı olarak birkaç sürüş modu (Elektrikli, Eko, Hibrit, Normal, Spor, 4WD) ve süspansiyon ayarları (Normal, Spor, Konfor) var.

4 Direksiyon simidinin arkasında 12 inçlik tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Koltuklar ayrıca sürücü için hafıza ayarı ile elektrikli ayarlamalar, sekiz farklı program (üçü yeni) ve koltuk ısıtması ile pnömatik masaj ile donatılabiliyor. Bagaj kapağı, eller doluyken kolay erişim için motorlu.

5 3 YENİ RENK SEÇENEĞİ Müşteriler 3'ü yeni olmak üzere toplam yedi renk arasından seçim yapabilecek. -Okenite Beyazı (yeni renk), -Eclipse Mavi (yeni renk), -Titanyum Gri (yeni renk), -Selenyum Grisi (artık tüm sürümlerde mevcuttur), -Artense Gri, -Kırmızı, -Perla Nera Siyah.

6 Yeni PEUGEOT 508 ve 508 SW, 3 donanım seviyesinde sunulacak: -Allure -GT -PEUGEOT sport engineered

7 508 ailesi 1.2 litrelik PureTech ve 1.5 litrelik BlueHDi motorlarını kullanmayı sürdürecek. Şarj edilebilir hibrit model 365 bg güç üretebilecek. Peugeot açıklamasında "Yeni PEUGEOT 508 ve 508 SW'ye güç sağlayan motor yelpazesi, iki adet şarj edilebilir hibrit versiyon, yeni 180bhp ve 225bhp versiyonu, 130bhp benzinli versiyon ve 130bhp dizel versiyonu içerir. Tüm motorlar, 8 vitesli EAT8 otomatik şanzıman ile birleştirilmiştir. Peugeot tarafından tasarlanan 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED versiyonlarında 4 tekerlekten çekişli şarj edilebilir hibrit motor mevcuttur (Önde 200bhp (147kW) PureTech motor ve 81kW elektrikli motorun kombinasyonu ve 8 vitesli e-EAT8 otomatik şanzıman / arkada 83kW elektrik motoru) deniliyor.

8 YENİ PEUGEOT NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Yeni PEUGEOT 508'ler 2023 yazında piyasaya çıkacak.

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