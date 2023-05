Yeni Renault Austral 1 Haziran'da satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault'nun SUV kategorisindeki temsilcisi yeni Renault Austral, daha sportif Techno Esprit Alpine versiyonuyla ilk kez sunuluyor.

Açıklamada 160 beygir mild hybrid motor seçeneği ile Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak olan yeni Austral'de 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 12,3 inç dijital gösterge panel ve 9 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşan 564 santimetreküp openR ekranlar, multi-sense teknolojisi, 16 santimetre ileri geri hareket edebilen arka koltukların yer aldığı belirtiliyor.

MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, SUV gövde tipinin ve C-SUV alt segmentinin Türkiye'de her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

3

SATILAN HER İKİ ARAÇTAN BİRİ C SEGMENTİNDE

Çağdaş şunları kaydetti: 'Bugün Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin '2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili' ödülüne layık gördüğü yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz.'