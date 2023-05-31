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  • Yeni Renault Austral 1 Haziran'da satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Renault Austral 1 Haziran'da satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Renault'tan yapılan açıklamaya göre Yeni Austral 1 Haziran’da Türkiye’de, yetkili Renault bayilerinde satışa çıkacak. Peki, Yeni Austral satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

31 Mayıs 2023 | 14:48
Son Güncellenme: 31 Mayıs 2023 | 14:57
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Yeni Renault Austral 1 Haziran'da satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault'nun SUV kategorisindeki temsilcisi yeni Renault Austral, daha sportif Techno Esprit Alpine versiyonuyla ilk kez sunuluyor.

Açıklamada 160 beygir mild hybrid motor seçeneği ile Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak olan yeni Austral'de 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 12,3 inç dijital gösterge panel ve 9 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşan 564 santimetreküp openR ekranlar, multi-sense teknolojisi, 16 santimetre ileri geri hareket edebilen arka koltukların yer aldığı belirtiliyor.

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LANSMANA ÖZEL BAŞLANGIÇ FİYATI

LANSMANA ÖZEL BAŞLANGIÇ FİYATI

Çanakkale Gökçeada'dan Türkiye yollarına çıkan Yeni Renault Austral, lansmana özel 1 milyon 190 bin TL fiyatıyla, 1 Haziran’dan itibaren Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.
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SUV GÖVDE TİPİ TÜRKİYE'DE GÜÇLENİYOR

SUV GÖVDE TİPİ TÜRKİYE'DE GÜÇLENİYOR

MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, SUV gövde tipinin ve C-SUV alt segmentinin Türkiye'de her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.
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SATILAN HER İKİ ARAÇTAN BİRİ C SEGMENTİNDE

SATILAN HER İKİ ARAÇTAN BİRİ C SEGMENTİNDE

Çağdaş şunları kaydetti: 'Bugün Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1’ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin '2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili' ödülüne layık gördüğü yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni Renault Austral ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz.'
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RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

Esprit Alpine versiyonuna özel 'Saten Mineral Gri' renk seçeneği bulunan yeni Renault Austral, 'Sedef Beyaz, Alev Kırmızı, Demir Mavi, Yıldız Siyah ve Mineral Gri' gövde renkleriyle de satışa sunuluyor. İsteğe bağlı olarak çift renk de uygulanabiliyor.
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JANTLAR

JANTLAR

Yeni Renault Austral, Techno Esprit Alpine versiyonunda elmas kesimli Daytona Siyahı 20 inç alaşım jantlar sunulurken tüm jant modellerinin merkezinde yeni Renault logosu yer alıyor.
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YENİ PLATFORM

YENİ PLATFORM

Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Açıklamada "Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi" deniliyor.
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MOTOR SEÇENEĞİ

MOTOR SEÇENEĞİ

Açıklamaya göre, yeni Austral'da kullanılan 12V mild hybrid teknolojisi, geliştirilmiş bir Stop & Start ve Sailing Stop işleviyle verimlilik hedeflenmiş. Açıklamada "Yeni Austral’daki 160 bg 12V mild hybrid motor, 1.600 ile 3.250 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor ve ortalama 6,3 lt/100 km yakıt tüketirken 142 gr/km’lik CO2 emisyon değerlerine imza atıyor" deniliyor.
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