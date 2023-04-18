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  • Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu

Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Austral SUV daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni Renault Austral için lansmana özel satış fiyatı da duyuruldu.

18 Nisan 2023 | 13:21
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Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu

Renault, Yeni Austral SUV ile ön sipariş dönemini başlatıyor. Açıklamaya göre ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak.

Renault'tan yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor:

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DAHA SPORTİF TASARIM

DAHA SPORTİF TASARIM

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Austral SUV daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak.
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YENİ AUSTRAL SATIŞ FİYATI NE KADAR?

YENİ AUSTRAL SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Yeni Austral’ın fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin TL olarak belirlendi.
3
ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

ÖN SİPARİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni Austral'in ön sipariş dönemi 24 Nisan'da başlıyor. Açıklamada "Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e hazirandan itibaren sahip olacak" denildi.
4
SPORTİF ESPRİT ALPİNE

SPORTİF ESPRİT ALPİNE

Verilen bilgiye göre, bir Renault otomobili ilk kez, sportif Esprit Alpine versiyonuyla sunuluyor. Açıklada, "Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 santimetrekare OpenR Link bilgi-eğlence sistemi içeriyor" denildi. Açılamaya göre arka koltuk 16 santimetre geriye çekilerek diz mesafesini sağlıyor. Yeni Austral'da 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleri bulunuyor.
5
HAZİRAN AYINDA YOLA ÇIKIYOR

HAZİRAN AYINDA YOLA ÇIKIYOR

3. nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli olan Yeni Austral, 160 bg 12V mild hybrid motorula geliyor. Yeni Austral Türkiye’de Haziran ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.
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