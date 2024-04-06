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Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?

Yeni Renault Captur'un dünya lansmanı gerçekleştirildi

06 Nisan 2024 | 08:03
Son Güncellenme: 06 Nisan 2024 | 09:01
Yeni Renault Captur tanıtıldı, neler değişti?

Yeni Renault Captur, gerçekleştirilen dijital lansmanla tüm dünyaya tanıtıldı. Renault'tan yapılan açıklamaya göre model 10 yıl önce yollara çıktı ve 90 ülkede 2 milyondan fazla satıldı. İşte markadan yapılan açıklamaya göre aracın özellikleri

1 YENİ GÖRÜNÜMLE YOLLARA ÇIKIYOR

YENİ GÖRÜNÜMLE YOLLARA ÇIKIYOR Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, B segmentinin önemli temsilcilerinden olan modelin yepyeni görünümü ve donanımıyla yollara çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? "Yeni Renault Captur, full hybrid de dahil olmak üzere beş farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye'de başlattığımız elektrifikasyon devrimi ve SUV sınıfındaki yeni atılımımız, Yeni Renault Captur ile devam edecek. Gerçekleştirilen dünya lansmanının ardından Yeni Renault Captur'u E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz"

3 Yeni teknolojiler entegre edildi

Yeni teknolojiler entegre edildi Şirketin açıklamasına göre çift renkli gövde ve geniş iç mekan gibi özelliklerini koruyan modele yeni teknoloji donanımları entegre ediliyor

4 DAHA SPORTİF DURUŞ HEDEFLENDİ

DAHA SPORTİF DURUŞ HEDEFLENDİ Yeni Esprit Alpine donanım seviyesiyle daha sportif bir karakter hedeflenmiş. Modelin iç mekanınında ise yeni döşemeler ve ekranlar var.
Açıklamaya göre yeni elektronik mimari, öngörülü hibrit sürüş fonksiyonu, 'Seviye 2' otonom sürüş özelliği, 'Aktif Sürüş Yardımcısı' gibi sürücü yardımcıları bulunuyor.

6 5 MOTOR SEÇENEĞİ

5 MOTOR SEÇENEĞİ Yeni Renault Captur, pazara bağlı olarak 145 BG E-Tech full hybrid versiyonu da dahil olmak üzere beş motor seçeneğiyle satışa sunulacak.
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