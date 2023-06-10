Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio bu hafta İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Renault CEO'su Cambolive tanıtımda 'Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Yeni Clio'nun, yeni ön cephesi ve daha sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle, modern bir karakter sergilediğini belirten Cambolive, 'Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen segmentinin lider modeli Clio, yenilenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türk kullanıcıların daha da beğenisini kazanacak" dedi.

Renault Markası Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vidal ise Renault Clio'nun, tüm dünyada gerçek bir 'aşk hikayesi' olduğunu belirterek, "Biz de bu hikayenin ikonunu bir sonraki seviyeye taşımak ve temel değerlerini koruyarak daha teknolojik bir tasarımla, insan unsurunu da ön planda tutarak geleceğe taşıma fikriyle hareket ettik. Yeni Clio, cömert şekillerin ve keskin çizgilerin başarılı bir birleşimi" diye konuştu.

1 FİYAT HENÜZ BELİRLENMEDİ Toplantıda, yeni Clio'nun fiyatının ise henüz belirlenmediği aktarıldı.

2 Türkiye'de bugüne kadar 600 binden fazla Clio satıldı Marka tarafından paylaşılan bilgiye göre dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye'de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı.

3 YENİ CLİO HAKKINDA Yenilenen Renault Clio'da ışık imzası, gergin, kesin çizgiler dikkat çekiyor. Açıklmaya göre iç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler kullanıldı.

4 RENK SEÇENEKLERİ Yeni Clio, 'Buzul Beyaz', 'Yıldız Siyah', 'Mineral Gri', 'Demir Mavi', 'Alev Kırmızı', 'Mercan Turuncu' ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı 'Kaya Gri' olmak üzere 7 gövde rengiyle yollara çıkacak.

5 YENİ CLİO Ebatları 17 inçe kadar ulaşan; farklı donanımlarla kombine edilen 4'ü alüminyum alaşımlı olmak üzere 6 jant seçeneği bulunuyor.

6 YENİ CLİO Yeni Clio'nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor.

7 BAGAJ HACMİ Araç 391 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor.

8 YENİ CLİO Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel'R logosu dikkat çekiyor.

9 YENİ CLİO Yeni Clio'nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenliyor.

10 Açıklamaya göre yeni Clio'nun teknolojisi güncellendi. Clio, sürüşün daha kolay ve güvenli olmasını hedefleyen sürüş destek sistemleriyle (ADAS) sahip. Bunlar, Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor. Aktif acil fren destek, trafik işaretlerini tanıma ve 360 derece kamera gibi sistemler bulunuyor.

11 Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle geliyor. Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle geliyor.

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