Skoda, daha büyük, daha teknolojik ve daha dinamik hale gelen dördüncü nesil Fabia modelini lansmana özel 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.

Skoda, daha büyük, daha teknolojik ve daha dinamik hale gelen dördüncü nesil Fabia modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni Fabia, lansmana özel 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla Skoda showroomlarındaki yerini aldı. Yeni modelin basın toplantısında konuşma yapan Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Fabia’nın gelişinden heyecan duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Ülkemizde de sınıfının en beğenilen modellerinden biri olan Fabia showroomlarımızda satışa sunuldu. Fabia’nın da gelmesiyle pazardaki temsil oranımız yüzde 92,8’e çıktı. Bir tek elektrikli modellerimiz kaldı. Onlar da 2024 yılında aramızda katılacak ve o zamana kadar tüm bayi teşkilatımız altyapısını oluşturmuş olacak. Kısaca bugün için her segmentte aracımız var, diyebiliriz.”

“Pazar tahmini yapmak çok zor”

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizinin ardından yaşanan Ukrayna-Rusya savaşının da otomotiv üretiminde birçok komponentin bulunamamasına yol açtığını belirten Zafer Başar “Kablo demeti temin ettiğimiz bir fabrikanın üretime ara vermesiyle araç üretimi planlarında da büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar pazar tahmini yapılırken müşteri, ekonomi veya siyasi konjöktör takip edilirdi. Ama hiçbir zaman pazar tahmini yaparken fabrikadan kaynaklanan teknik sorunlar bizim için bir kriter olmazdı. Yeterli araç gelecek ve satacağız, diye planlardık. Ancak fabrikadan bir bilgi geliyor ve o bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

2022 hedefleri

Skoda’nın 2022 hedeflerini de açıklayan Zafer Başar “2022 yılında 25 bin aracın üzerinde satış hedefimiz bulunuyor. Fabia’da ise normal şartlarda bir üretim olsaydı minimum 6 bin adet satabileceğimizi planlıyorduk. Ama şu dönem toplam satışımızın yüzde 10’unu oluşturacak Fabia satışı hedefliyoruz. 2021 yılında hedefimiz 40 bin araç satmaktı ve ilk 6 ayda bu tempoyu yakalamıştık. Bu yılki hedefimiz de 50 bin araç satmaktı. Ürün gamımızda buna el veriyordu. Bu rakama sonunda ulaşacağız ancak arz sorununun ortadan kalkması gerekiyor” şeklinde değerlendirdi.