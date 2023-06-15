Yeni Toyota C-HR'ın örtüsü 26 Haziran'da kalkıyor: Sakarya'da üretilecek

Toyota açıklamasına göre, yeni Toyota C-HR’ın dünya gösterimi 26 Haziran’da olacak. Açıklamada Toyota C-HR’ın DNA’sına sadık kalınarak geliştirilen yeni C-HR'ın yeni sofistike tasarımı gelişmiş teknolojilerle buluşturmaya hazırlandığı belirtildi. Açıklamada "Yeni Toyota C-HR, sunacağı verimli motor seçenekleriyle Toyota markasını karbon nötr hedeflerine daha da yaklaştıracak" denildi. Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek.