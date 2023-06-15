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  • Yeni Toyota C-HR'ın örtüsü 26 Haziran'da kalkıyor: Sakarya'da üretilecek

Yeni Toyota C-HR'ın örtüsü 26 Haziran'da kalkıyor: Sakarya'da üretilecek

Toyota’nın merak edilen yeni Toyota C-HR modelinin örtüsü 26 Haziran’da kalkacak.

15 Haziran 2023 | 09:04
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Yeni Toyota C-HR'ın örtüsü 26 Haziran'da kalkıyor: Sakarya'da üretilecek

Toyota açıklamasına göre, yeni Toyota C-HR’ın dünya gösterimi 26 Haziran’da olacak. Açıklamada Toyota C-HR’ın DNA’sına sadık kalınarak geliştirilen yeni C-HR'ın yeni sofistike tasarımı gelişmiş teknolojilerle buluşturmaya hazırlandığı belirtildi. Açıklamada "Yeni Toyota C-HR, sunacağı verimli motor seçenekleriyle Toyota markasını karbon nötr hedeflerine daha da yaklaştıracak" denildi. Toyota C-HR, ilk neslinde olduğu gibi ikinci nesliyle de Sakarya’daki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilecek.

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