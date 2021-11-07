Tamamen yenilenen ve Türkiye’de 13 Kasım’da yollara çıkacak olan yeni nesil Honda Civic’in Türkiye basın tanıtımı Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi. Peki, yeni Honda Civic Sedan satış fiyatı ne kadar? İşte toplantıdan notlar ve yeni Honda Civic Sedan fiyatları…

Toplantıda Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomobil talebini karşılama noktasında hemen hemen tüm markalarda sorunların devam ettiğini belirterek, ‘Daha fazla adet sunabilsek daha fazla satış yapabileceğimizi biliyoruz. Bu son dönemde pazara sunduğumuz City, Accord, Civic gibi tüm modellerimiz için geçerli. Şu anda bayilerimizle konuştuğumda 13 Kasım’da satışa sunacağımız yeni Civic araçlarımızın yarısından fazlasının da ön satışının tamamlandığını söyleyebilirim.’ dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, toplantıda yaptığı konuşmada, Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Civic Sedan’ın üretildiği günden bu yana dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaştığını bildirdi.

Kılıçer, Türkiye’ye özel Civic LPG versiyonunun da başarısına dikkati çekerek, bu alanda Kocaeli’de LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını ve Civic Sedan’ın LPG’li versiyonunun Türkiye’de önemli başarı grafiğine sahip olduğunu ifade etti.

Kılıçer, yıl sonu otomotiv pazar tahminlerini değiştirmediklerini, bu yıl için 650 bin adetlik bir pazar öngördüklerini ve Honda olarak da 30 bin adetlik satış hedeflediklerini kaydetti.

FABRİKA KAPANDIĞI İÇİN STOKLARDA FARKLILIK OLUŞMADI

Kılıçer, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

LPG’li satışların markanın toplam satışları içerisindeki payının ilk 5 ayda yüzde 83’lere kadar geldiğini ve bundan sonraki süreç içerisinde de bu yüksek oranların devam edeceğini düşünerek planlama yaptıklarını anlatan Kılıçer, LPG’li Civic modelinin yalnızca Türkiye pazarına özel üretildiğini bildirdi.

Honda Türkiye ve bayilerdeki araç stok durumuna değinen Kılıçer, ‘Bayi stokunu ve Honda Türkiye stokunu beraber topladığımızda bizim toplam stokumuz daha önceki dönemlerden farklı bir yere gitmedi. Fabrika kapandığı için böyle bir farklılık oluşmadı. Yine belli oranda bizim standartlarımızdaki o stok seviyesini tutuyoruz. Tabii ki burada üretim yapmanın bir avantajı, ürettikten hemen sonra sevkiyatını yapıp daha kısa zamanda süreci yönetebiliyorduk. Ama şu anda siparişleri biraz daha öne çekip, yine o stok seviyesini standart seviyede tutup tüketicimizin herhangi bir talep azlığıyla karşılaşmaması için çalışıyoruz.’ diye konuştu.

Bunun için sistemleri yenilediklerini, projeksiyonları çok daha hassas bir şekilde yaptıklarını anlatan Kılıçer, ‘Ama bu yaşadığımız dönem daha önce hiç karşılaşmadığımız bir nokta. Yani çip krizinin nereye doğru gideceğini, hangi markanın ne kadar etkileneceğini şu anda kestirebilmek çok zor. Şunu söyleyebilirim; bundan önceki dönemde biz bu konuyu çok iyi yönettik. Pazar payımızı yaklaşık yüzde 5,5’ların üzerinde attık ve orada tutmaya çalışıyoruz. Bunu başardık.’ ifadelerini kullandı.

Yeni Civic için yıl sonuna kadar 3 bin 200 civarında bir satış hedeflediklerini aktaran Kılıçer, yıllık bazda ise yeni Civic’te satış hedeflerinin 13 bin 500 civarında olduğunu bildirdi.

YENİ CİVİC’LERİN YARISINDAN FAZLASININ ÖN SATIŞI TAMAMLANDI

Otomobil talebini karşılama konusuna da değinen Kılıçer, şöyle devam etti:

‘Talebin bu kadar yukarıda oluşacağını açıkçası kimse kestiremiyordu. Daha doğrusu bizim bir pazar hedefimiz vardı. O pazar hedefine göre planlamamızı yaptık. Orada herhangi bir eksiğimiz yok. Son 5 yılın ekim satış ortalamalarına baktığımızda yaklaşık yüzde 50 düşüş var. Bu rakamlar da çok sağlıklı sonuçları göstermiyor. Hangi markanın satılabilir aracı varsa pazardan pay kapıyor. Yani müşteri kafasında bir model belirliyor, almaya çalışıyor ama gidip bulamayınca doğal olarak başka bir markayı tercih edebiliyor. Bu anlamda benzer bir sıkıntı bizde de var. Yani daha fazla adet sunabilsek daha fazla satış yapabileceğimizi biliyoruz. Bu son dönemde pazara sunduğumuz City, Accord, Civic gibi tüm modellerimiz için geçerli. Şu anda bayilerimizle konuştuğumda 13 Kasım’da satışa sunacağımız yeni Civic araçlarımızın yarısından fazlasının da ön satışının tamamlandığını söyleyebilirim.’

TSUMURA: CITY VE ACCORD TÜRKİYE PAZARI İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura ise otomotiv endüstrisinin, sektörün çehresini tamamen şekillendiren trendler ve gelişmeler olan çevre sorunları, alternatif enerji ve mobilite ile tarihindeki en hızlı değişimi yaşadığını ifade etti.

Bu kapsamda Honda’nın da 2050 yılına kadar hem ‘karbon nötr’ hem de ‘sıfır trafik çarpışması kayıpları’ konularında yeni hedefler açıkladığını anımsatan Tsumura, Honda’nın bugüne kadar geliştirdiği yakıt hücresi teknolojileri ve yüksek diferansiyel basınçlı su elektroliz teknolojilerinden yararlanarak ay yüzeyinde dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemini inşa etmek amacıyla Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortak bir araştırma yürüttüğünü bildirdi. Honda Türkiye’nin küresel gelişmeleri yakından takip ederken, Türk müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünler de sunmaya devam ettiğini aktaran Tsumura, şunları kaydetti:

‘Yakın zamanda satışa çıkan City ve Accord tamamen Türkiye pazarı için geliştirilerek satışa sunuldu. 50 yıllık mirasından aldığı tecrübe ve itibarı ile Civic Sedan, Türk müşterileriyle buluşuyor. Yeni Civic Sedan, duyularınızı harekete geçirecek yeni deneyimler sunuyor. Yeni ve geliştirilmiş özellikleriyle yeni Civic Sedan, yine müşterilerimizin gözdesi olacak. Özellikle yüksek verimlilik ve performans sunan, tüm dünyada sadece Türkiye için geliştirilen LPG seçeneği bulunan turbo motoru Civic Sedan’ı farklı bir konuma getiriyor. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Honda’nın Türkiye’deki güçlü varlığı ile hedeflerimize doğru ilerliyoruz. ‘Honda ile Gelecek” mottosu ile birçok yenilik yapmaya devam edeceğiz.’

AVRUPA’DA DA BİRİNCİ ÜLKEYİZ

Takuya Tsumura, Türkiye pazarının Honda’nın faaliyette olduğu diğer pazarlarla kıyaslanmasına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye pazarının Avrupa’dan biraz daha ayrışmış durumda olduğunu söyledi.

Tsumura, şunları kaydetti: ‘Şu anda Türkiye’de pazar payımız yüzde 5 civarında. Bu toplam, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında aslında yüksek bir oran. Asya tarafına baktığımızda Tayland gibi pazarlarda bunun biraz daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz, yüzde 7-10 civarında. Tayland biraz daha yüksek. Ama şu anki pazar payımızın, yani yüzde 5’lik oranın Avrupa’yla karşılaştırıldığında çok çok yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki toplam Honda pazarları içerisinde 13’üncü en çok satan ülkeyiz diyebilirim. Avrupa’da da birinci ülkeyiz.’

YENİ HONDA CİVİC SEDAN ÖZELLİKLERİ

Verilen bilgiye göre, Yeni Civic Sedan’ın 11’inci neslinde güç aktarma organları geliştirilirken, yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin güçlü yönleri korundu. Yeni Civic, geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek verimlilik seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfini bir arada sunuyor.

Yeni nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken, 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Bugüne kadarki en gelişmiş Civic ortaya çıkarken, standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor. Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği yer alıyor.

11’inci nesil Civic Sedan’da sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Honda’nın gelişmiş sürüş destek teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Önceki nesil Civic Sedan modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenebiliyor.

YENİ HONDA CİVİC SEDAN SATIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni nesil Civic Sedan; metalik sis mavi, metalik meteor gri ve metalik kiraz kırmızı gibi yeni renklerinin yanı sıra platin beyaz, metalik gümüş gri ve kristal siyah olmak üzere toplam 6 farklı gövde rengiyle yollara çıkacak yeni Civic Sedan’ın satış fiyatları ise şöyle: