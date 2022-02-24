Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “TOGG’u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz.” dedi.

Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası’na katılmak üzere geldiği Konya’da, AA muhabirine, Türkiye’nin yeşil kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları, gerçekleştirilecek eylemleri belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yakıtların değişiminin ve dönüşümünün önemine dikkati çeken Kacır, TOGG’un da bu anlamda önemli bir hamle olduğunu vurguladı.

Kacır, “TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG’u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin otomobilini sadece bir otomobil projesinden, sadece bir otomobil markasından çok öte gördüklerini her fırsatta dile getirdiklerine değinen Kacır, Türkiye’nin otomobilinin, bir yönüyle tüm otomotiv ekosisteminin hatta mobilite ekosisteminin dönüşümüne hız kazandıracak bir öncü proje olduğunu bildirdi.

“TOGG’un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak”

Bunun yanında yine yeşil kalkınmanın odağında olan TOGG’un, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında da çok kritik bir adım olduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

“Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG’un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz.”

– Ulusal şarj altyapısı kurma çalışmaları

Ulusal şarj altyapısını kurma konusunda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Kacır, “Çok yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’de kurulacak hızlı şarj altyapılarına, ilişkin bir destek programına da çıkacağız ve hedefimiz 1 yıl içerisinde Türkiye’nin dört bir yanını, 81 ilimizin tümünü hızlı şarj altyapısıyla donatmak. Bunun da bütün hazırlıklarını tamamladık. İnşallah hızla bunu da hayata geçirmiş olacağız ve Türkiye, milli markasıyla dünyaya güçlü bir mesaj da vermiş olacak.” ifadelerini kullandı.