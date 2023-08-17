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Yollardaki Togg sayısı ne kadar? (Ağustos 2023)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.

17 Ağustos 2023 | 22:47
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Yollardaki Togg sayısı ne kadar? (Ağustos 2023)

Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.
 

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2 BİNİ AŞTI

2 BİNİ AŞTI

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Ziyaretten fotoğraflar

Ziyaretten fotoğraflar

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Ziyaretten fotoğraflar

Ziyaretten fotoğraflar

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