Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 TL olacak. İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla 1.732 TL ödeyecek.

Zorunlu trafik sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte Mayıs-Ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı.

Tekrar ekstra bir artış olmazsa bu yıl resmi artış %46 civarında olacak.

Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 lira olacak.

Yine İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla 1.732 lira ödeyecek.

Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre iyi sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.

İstanbul için fiyat tarifesi

1. basamak (Yüzde 150 artırım): 7 bin 872 TL

2. basamak (Yüzde 100 artırım): 6 bin 298 TL

3. basamak (Yüzde 50 artırım): 4 bin 723 TL

4. basamak: 3 bin 149 TL

5. basamak (Yüzde 15 indirim): 2 bin 676 TL

6. basamak (Yüzde 30 indirim): 2 bin 204 TL

7. basamak (Yüzde 45 indirim): 1.732 TL

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor, Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar yedinci basamağa yükseliyor. Yedinci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor.

4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.

Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. İkinci yıl hasarda %100 artıyor, Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor. (Bloomberg HT)