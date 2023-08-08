AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimini soruşturuyor

AB Komisyonu, her ikisi de ABD merkezli Adobe'nin Figma'yı satın alma girişiminin AB kurallarına uygun olup olmadığına yönelik resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın etkileşimli ürün tasarım yazılımı tedariki ve dijital varlık araçlarında küresel pazarlardaki rekabeti azaltabileceğinden endişe duyulduğu kaydedildi.

Komisyonun rekabet endişelerinin doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için işlemin etkilerine ilişkin derinlemesine bir araştırma yürüteceğine işaret edilen açıklamada, bu sürecin 14 Aralık 2023'e kadar tamamlanacağı belirtildi.

Adobe, geçen yıl Figma'yı 20 milyar dolar karşılığında satın alma teklifinde bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli küresel şirketlerin birleşme ve satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Bu satın alma girişimine yönelik ABD ve İngiltere'de de inceleme yapılıyor.