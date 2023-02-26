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“Afetin öncesinde riski yönetmeliyiz”

Tarım alanlarının imara açılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sorularımızı yanıtladı.

26 Şubat 2023 | 09:20
Son Güncellenme: 26 Şubat 2023 | 09:45
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“Afetin öncesinde riski yönetmeliyiz”

Tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiğine vurgu yapan İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Çünkü depremin ivmesi tarım arazilerinde daha yıkıcı. 

Yine afet yönetiminden hızlıca risk yönetimine geçmeliyiz” diyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde
7.7 şiddetindeki deprem ve dokuz saat sonra yaşanan 7.6 Elbistan depremi, 11 ilde çok büyük yıkıma ve can kaybına neden oldu. 

Son bir yılda dünyada meydana gelen tüm depremlerin ortaya çıkardığı enerjinin yüzde 26’sına eşit olduğu hesaplanan depremler, Türkiye’ye deprem gerçeğini en acı şekilde yeniden hatırlattı. 

Son 100 yılda ülkemizde meydana gelen en büyük felaketlerden biri olarak değerlendirilen depremlerin ardından konuştuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bir an önce afet yönetiminden risk yönetimine geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

Tarım alanlarının imara açılmasının önüne geçilmesi gerektiğine de vurgu yapan Kadıoğlu, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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