BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.11.2022)

AKSA

ASELSAN

DOĞAN HOLDİNG

EGE ENDÜSTRİ

EMLAK KONUT GMYO

ENERJİSA ENERJİ

ENKA İNŞAAT

T. HALK BANKASI

İŞ BANKASI (C)

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

ODAŞ ELEKTRİK

OTOKAR

SABANCI HOLDİNG

SASA POLYESTER

ŞİŞE CAM

ŞOK MARKETLER TİCARET

TÜRK TRAKTÖR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 39.11 ile Albaraka Türk ve yüzde 26.38 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 31.68 ve yüzde 9.33 ile Sinpaş GMYO ve Girişim Elektrik Sanayi hisseleri oldu.Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.50 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 31.13 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.6 yükselişle 4,527 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 243 seviyesinde bulunuyor.Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 109.69 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.RSI göstergesi 72.88 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.17 seviyesinde. Yukarı yönlü hareketlerde 4,569 ve 4,612 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,470 ve 4,414 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.65 baz puan azalarak yüzde 29.35 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.69 seviyesinde bulunuyor.Güç kaybediyor. 83.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 75.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 78.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 75.00-67.00Satım aralığı: 83.00-88.00Yabancı Payı (%) : 23.78Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.Güç topluyor. 38.06 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 44.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 35.75-33.00Satım aralığı: 44.00-45.00Yabancı Payı (%) : 26.04Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.6.28 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.05 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.28 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 6.28-5.73Satım aralığı: 7.05-7.40Yabancı Payı (%) : 19.73Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan arttı.Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 3125 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 3425 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 3790.00 seviyesine yönelebilir. 3425 seviyesinin altında kapanışlarda 3200.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 3,200.00-2,775.00Satım aralığı: 3,790.00-3,945.00Yabancı Payı (%) : 7.50Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.4.92 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.92 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 4.92-4.50Satım aralığı: 6.08-6.18Yabancı Payı (%) : 23.68Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.52 puan azaldı.Güç topluyor. 24.04 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 22.40-20.00Satım aralığı: 28.00-28.25Yabancı Payı (%) : 34.36Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.87 puan azaldı.22.76 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 19.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 21.12 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 19.80-18.60Satım aralığı: 23.00-23.60Yabancı Payı (%) : 50.16Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.8.78 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 10.10 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 9.58 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 8.75-8.60Satım aralığı: 10.10-10.60Yabancı Payı (%) : 3.62Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.Hareketlendiği gözleniyor. 9.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 9.30-8.95Satım aralığı: 9.65-9.90Yabancı Payı (%) : 34.92Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.71.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 65.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 66.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 65.00-60.50Satım aralığı: 68.50-71.50Yabancı Payı (%) : 10.24Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.9.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 9.30-7.70Satım aralığı: 13.40-13.40Yabancı Payı (%) : 8.80Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 620.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 910.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 772.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 620.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 620.00-570.00Satım aralığı: 910.00-985.00Yabancı Payı (%) : 10.29Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 38.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 34.75-30.75Satım aralığı: 38.00-41.00Yabancı Payı (%) : 43.94Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.80 puan azaldı.Güç topluyor. 145.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 177.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 136.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 136.00-97.50Satım aralığı: 177.00-210.00Yabancı Payı (%) : 3.35Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.33.42-36.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 34.66 seviyesinin altında kapanışlarda 32.38 seviyesine gerileyebilir. 35.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 35.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 34.00-30.50Satım aralığı: 35.75-38.50Yabancı Payı (%) : 23.10Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı : 22.50-22.50Satım aralığı: 24.00-24.60Yabancı Payı (%) : 36.61Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.77 puan azaldı.450 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 402.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 435.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 467.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 402.50-332.50Satım aralığı: 467.50-520.00Yabancı Payı (%) : 38.23Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.34 puan arttı.