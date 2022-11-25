Bist 100 hisselerinin teknik analizi (25.11.2022)

ANADOLU EFES

AKBANK

AKSA ENERJİ

ALARKO HOLDİNG

ARÇELİK

BERA HOLDİNG

GÜBRE FABRİK.

TAV HAVALİMANLARI

TURKCELL

TÜRK HAVA YOLLARI

TEKFEN HOLDİNG

TOFAŞ OTO. FAB.

TÜRK TELEKOM

TÜPRAŞ

VAKIFLAR BANKASI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 44.50 ile Aydem Enerji ve yüzde 30.40 ile Ege Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.73 ve yüzde 15.09 ile Hektaş ve Sasa Polyester hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43.53 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 31.89 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti.Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.79 yükselişle 4,858 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 261 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 109.19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 81.45 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.42 seviyesinde. CCI göstergesinin 131.23 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.Aşağı yönlü hareketlerde 4,788 ve 4,719 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 4,934 ve 5,010 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.14 baz puan artarak yüzde 29.49 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.71 seviyesinde bulunuyor.60.7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 60.7 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 65.00 seviyesini test edebilir. 60.7 seviyesinin altına kayması halinde 53.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 53.00-48.50Satım aralığı: 65.00-66.50Yabancı Payı (%) : 53.52Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.Yükseliş seyrinde. 15.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.40 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 15.50-14.00Satım aralığı: 18.40-18.90Yabancı Payı (%) : 49.13Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 46.1 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 50.05 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 54.08 seviyesine yönelebilir. 50.05 seviyesinin altında kapanışlarda 46.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 46.50-41.25Satım aralığı: 51.50-56.50Yabancı Payı (%) : 7.18Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 75.85 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 80.25 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 82.50 seviyesine yönelebilir. 80.25 seviyesinin altında kapanışlarda 75.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 75.50-68.00Satım aralığı: 82.50-89.00Yabancı Payı (%) : 10.96Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.91.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 97.0 seviyesine yönlendirecektir. 91.4 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 82.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 82.00-75.50Satım aralığı: 97.00-99.00Yabancı Payı (%) : 19.68Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.Hareketlendiği gözleniyor. 27.12 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 29.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 27.00-23.00Satım aralığı: 29.25-33.25Yabancı Payı (%) : 11.48Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.Yükseliş seyrinde olan hissenin 191 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 159.00 seviyesinde bulunurken direnç 223.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 159.00-144.00Satım aralığı: 223.00-236.00Yabancı Payı (%) : 9.77Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 76.5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 84.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 91.50 seviyesine yönelebilir. 84.1 seviyesinin altında kapanışlarda 79.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 79.50-75.50Satım aralığı: 91.50-94.50Yabancı Payı (%) : 45.70Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan azaldı.34.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 36.75 seviyesine yönlendirecektir. 34.3 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 30.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 30.25-25.75Satım aralığı: 36.75-40.00Yabancı Payı (%) : 77.99Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.Hareketlendiği gözleniyor. 104.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 107.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 116.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 107.00-93.00Satım aralığı: 116.00-128.00Yabancı Payı (%) : 30.88Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.40.72 seviyesinden başlayan 40.72 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 45.00 seviyesini test edebilir. 40.72 seviyesinin altına kayması halinde 36.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 36.00-33.75Satım aralığı: 45.00-46.50Yabancı Payı (%) : 20.34Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.Alıcılar güçleniyor. 123.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 134 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 152.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 113.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 113.00-103.00Satım aralığı: 152.00-157.00Yabancı Payı (%) : 23.97Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.35 puan azaldı.Yükseliş seyrinde olan hissenin 3.82 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 3.22 seviyesinde bulunurken direnç 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 3.22-3.02Satım aralığı: 4.20-4.34Yabancı Payı (%) : 19.52Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan azaldı.Yükseliş seyrinde olan hissenin 17.12 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 14.10 seviyesinde bulunurken direnç 20.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 14.10-12.70Satım aralığı: 20.90-23.20Yabancı Payı (%) : 30.30Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.55 puan azaldı.467.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 467.7 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 425.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 425.00-370.00Satım aralığı: 492.50-535.00Yabancı Payı (%) : 41.04Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.30 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 9.20-8.45Satım aralığı: 10.30-10.60Yabancı Payı (%) : 3.63Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.VESTELDİRENÇLER İZLENMELİYükseliş seyrinde olan hissenin 49.72 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 40.25 seviyesinde bulunurken direnç 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı : 40.25-38.75Satım aralığı: 68.00-87.00Yabancı Payı (%) : 4.44Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.