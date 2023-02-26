Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu

20 günün ardından bin tesiste üretime başlanamadı. Yaşanan deprem felaketinin etkisi altına aldığı illerde verilen kayıplarla bölgede hayat durdu.

On binlerce can kaybının olduğu bu yıkım, artçı sarsıntıların yaşattığı tedirginlik ve geride kalanların acil barınma ihtiyacıyla derinleşmeye devam ediyor.

Elbette, kilometrelerce uzanan fay hattı sanayinin kalbi organize sanayi bölgelerini (OSB) de vurdu. Depremin etkilediği kentlerde 48 OSB yer alırken, bunun 33’ünde üretim faal, 15’inde ise henüz projelendirme inşaat çalışmaları sürüyordu. Tekstil, tarım ve gıda başta olmak üzere Türkiye’nin sanayisinde önemli bir yere sahip olan deprem bölgesindeki 33 OSB’nin 10’unda ciddi hasarlar oluştu. Haberi hazırladığımız an itibarıyla sekizinde üretim tamamen bitmiş durumda. Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.