ARA
Bist 100
5058,75
-0,54%
Bist 100
Dolar/TL
18,8791
0,0212%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9113
-0,5684%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0545
-0,5484%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1099,39
-0,66%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu

Deprem sanayinin kalbi OSB’leri de derinden etkiledi. Deprem bölgesindeki 33 OSB’nin 10’unda ciddi hasarlar oluştu. 33 OSB’de yaklaşık 4 bin tesisin önemli bir kısmında üretim durdu.

26 Şubat 2023 | 09:30
Son Güncellenme: 26 Şubat 2023 | 09:46
0
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu

20 günün ardından bin tesiste üretime başlanamadı. Yaşanan deprem felaketinin etkisi altına aldığı illerde verilen kayıplarla bölgede hayat durdu. 

On binlerce can kaybının olduğu bu yıkım, artçı sarsıntıların yaşattığı tedirginlik ve geride kalanların acil barınma ihtiyacıyla derinleşmeye devam ediyor. 

Elbette, kilometrelerce uzanan fay hattı sanayinin kalbi organize sanayi bölgelerini (OSB) de vurdu. Depremin etkilediği kentlerde 48 OSB yer alırken, bunun 33’ünde üretim faal, 15’inde ise henüz projelendirme inşaat çalışmaları sürüyordu. Tekstil, tarım ve gıda başta olmak üzere Türkiye’nin sanayisinde önemli bir yere sahip olan deprem bölgesindeki 33 OSB’nin 10’unda ciddi hasarlar oluştu. Haberi hazırladığımız an itibarıyla sekizinde üretim tamamen bitmiş durumda. Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1099,39 -0,66%
  • ALTIN ONS 1811,22 -0,68%
  • BIST 100 5058,75 -0,54%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8791 0,0212%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9113 -0,5684%
  • EURO/USD 1,0545 -0,5484%
  • INGILIZ STERLINI 1,19429 -0,66705%
  • JAPON YENI 136,417 1,318%
  • KANADA DOLARI 1,3606 0,46593%
  • RUS RUBLESI 76,015 0,383%
Günün En Çok Okunanları
Makyajlı 2023 Toyota Corolla satışa sunuldu: Türkiye fiyatları ne kadar?
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
Bakanlık sözleşmeli personel alacak... Başvuru detayları
GERİ
İLERİ
Makyajlı 2023 Toyota Corolla satışa sunuldu: Türkiye fiyatları ne kadar?
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
"Borcu yoktur" yazısı almada kolaylık sağlandı
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Ağır hasarlı evlerin içi dron kamerasında
AB, Rusya'ya 10. yaptırım paketini onayladı
Endişelendiren görüntü
Kahramanmaraş depremleri İstanbul'da deprem riskini artırdı mı?
Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL