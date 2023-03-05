“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”

Şubat ayında 11 ili etkileyen depremin ilk gününden beri Gaziantep’te sahada çalışan Sanko Holding Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye iş dünyasına bölgeden yaptıkları alımları artırmaları ve yapacakları üretim siparişleriyle bölgeye destek olmaları çağrısında bulunuyor.

Deprem felaketinin üzerinden geçen bir aylık sürecin ardından hala hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Sanayi tesislerinde ise üretimler yavaş da olsa başladı.

Bölgenin en önde gelen sanayici gruplarından Sanko Holding’in deprem bölgesinde üç ilde tesisleri bulunuyor. Deprem sürecinde bölgeden hiç ayrılmayan isimlerden biri olan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bölgedeki son durumu konuştuk.

Ekonomist Dergisi aracılığıyla hem bölge insanı hem de tüm sanayicilere seslenmek istediğini söyleyen Adil Konukoğlu, bölgeden göç edenlerin kentlerine sahip çıkmaları ve geri dönmeleri çağrısında bulunuyor.

İş dünyasına ise bölgeden yaptıkları alımları artırmaları çağrısında bulunuyor ve yapacakları üretim siparişleriyle bölgeye destek olabileceklerini aktarıyor.

Bölgenin üretim ve ihracatta önemli bir noktada olduğunu aktaran Adil Konukoğlu, bu güçlü tesisleri buradaki insanların kurduğunu ve yeniden bunu başarıp ayağa kalabileceklerini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.