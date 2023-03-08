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Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Deprem felaketinin ardından piyasalarda denge arayışı sürüyor.

08 Mart 2023 | 20:10
Son Güncellenme: 08 Mart 2023 | 20:17
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Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Deprem felaketinin ardından piyasalarda denge arayışı sürüyor. Mart ayı portföy önerilerinde ilk sırada yer alan hisseyi, olası risklere karşı ‘dengeleyici’ olarak görülen altın ve TL mevduat takip ediyor. Yatırımcılara, temkinli olmaları ve portföylerde çeşitlendirme yapmaları öneriliyor. 

Yaşanan deprem felaketi sonrası oldukça zor günlerden geçerken piyasalarda da denge arayışı sürüyor. 

Bundan sonraki süreçte, özellikle de seçimlere kadar, yaşanan deprem felaketine yönelik gelişmelerin özellikle ekonomi boyutu üzerinden piyasalarda da yankı bulmaya devam edeceği öngörülüyor. 

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte genişlemeci mali politikaların ağırlık kazanabileceği, enflasyonda ise katı seyrin devam edebileceği beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu süreçte; TL varlık fiyatlama davranışlarına, ülke risk priminin (CDS) gelişimine ve jeopolitik risklere ek olarak yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki dalgalanmaların, küresel merkez bankalarının adımlarının ve küresel piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği üzerinde de duruluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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