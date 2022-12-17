Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı biletlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bazı vatandaşların şansını artırmak için farklı şehirlerden çok sayıda bilet aldığına dikkati çeken Palandöken, "Ancak hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler tercih edilmeli. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir. Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnafımızdan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalı."