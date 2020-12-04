Türkiye’nin en çok seyredilen çizgi dizisi Kral Şakir’in yaratıcısı ve Grafi2000 Prodüksiyon’un Kurucusu Karikatürist Varol Yaşaroğlu, lisanslı ürünler kapsamında 2020’yi 100 milyon TL’nin üzerinde bir lisans geliriyle kapatmaya hazırlandıklarını söylüyor. Yaşaroğlu, “2021 yılı için satış hedefimizi ise, yine yerli firmalarımızla yol alarak 2 kat artış olarak belirledik” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

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Lisans sektörü tüm dünyada hızla büyüyor. Türkiye’de ise sektörün 250 milyon TL’lik bir hacme sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’den TV satış ve lisanslı ürün satışı olarak dünyaya açılmış tek yerli karakter ise Kral Şakir. Karakter lisans geliriyle de yabancı rakiplerini geride bırakmış durumda. Öyle ki 2019 yılında 60 milyon TL lisans gelirinin bu yıl 100 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Kral Şakir karakterinin ortaya çıktığı 2016 yılından bu yana, perakende ve TV kategorisinde önemli bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kral Şakir’in yaratıcısı Grafi2000 Prodüksiyon Kurucusu ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu, “Bugün artık Ortadoğu’dan Afrika ve Türki Cumhuriyetlere kadar, 18 farklı ülkede 8 ayrı dilde gösterimde olan ve ürünleri, Türk perakendecileri tarafından yurt dışı pazarlarda satışa sunulan Kral Şakir’in yükselen trendi, Kral Şakir ile sadece çocukların çok sevdiği bir karakter değil, yerli firmalarımız için de aslında bir ‘karakter fabrikası’ yarattığımızı göstermiş oldu. Türk firmalarının, Kral Şakir ve arkadaşlarını, toplam 10 milyon adet üretimle ve 200’ü aşan ürünle yurtdışına taşıyor olmasından çok memnunuz” dedi.

HEDEF 35 ÜLKE *

Teknolojiye, gizeme ve yeniliğe meraklı bir karakter olan Kral Şakir, uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network’te yayınlanan ilk Türk çizgi dizisi olarak Mayıs 2016’da yayın hayatına başladı. O günden bu yana çocukların ilgiyle izlediği çizgi dizi karakterleri, kendisine bugün lisanslı ürünleri ve filmlerle yepyeni alanlar açmasının yanı sıra üretici firmalar ve perakendeciler için de yeni fırsatlar açarak yol almaya devam ediyor. Yeni kategorilerle birlikte bu iş birliklerinin daha da artacağını belirten Yaşaroğlu, “Ürünlerimizin önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa da dahil toplamda 35 ülkede satılır hale gelmesini istiyoruz” diyor.

EN ÇOK KİTAP SATIYOR *

Kral Şakir’in lisans acentası olan ve ‘Kral Şakir’i Türkiye dışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de temsil eden Planeta Junior ise, 2020 yılının sonuna doğru yaklaşırken toplamda 50 kategoride 40’tan fazla firmayla iş birliği gerçekleştirdi. Okul kategorisine ayrı önem verdiklerini belirten Planeta Junior Ülke Müdürü Özlem Aydaş Civelek, “2020 yılında eğitimin çoğunlukla uzaktan verilmiş olmasına rağmen Kral Şakir, okul kategorisinde faaliyet gösteren perakendecinin de yüzünü güldürdü. Toplamda baktığımızda okul kategorisinde 2020 yılını geçen seneye kıyasla 3 kat artış ile kapatacağımızı söyleyebilirim. 2021’de pandemi önlemlerinin azaltılacağı ve okulların açılacağını düşünerek, satışta hedefimizi bu kategoride 2020’e göre minimum 2 kat artış olarak belirlemiş durumdayız. Henüz bir aydır maske ve dezenfektan satışımız da var” diye anlatıyor.

Kral Şakir’in çocuklarla buluşan ilk ürünlerinin dergi ve kitaplar olduğunu da hatırlatan Özlem Civelek, “Kitaplar en çok satan ürünlerimiz. Şu anda 9’uncu kitabımız rafta. 400 bin adetlerde satıyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Filmlerimizin ise 2 milyonun üzerinde izlenirliği var” diyor.