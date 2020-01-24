2 bin çocuğa enerjiyi anlatacaklar
Yaklaşık 8 bin çalışana sahip olan Kazancı Holding, 20 ülkede faaliyet gösteriyor ve 160’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Enerji, tarım ve turizm sektörlerinde varlık gösteren grubun ‘Aksa’ markalı enerji şirketinin başlattığı ‘Enerjimiz Yarınlara’ sosyal sorumluluk projesi, ilk etapta 2 bin öğrenciye ulaşma hedefini gerçekleştirdi.
Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör kurumsal iletişim çalışanlarından oluşan proje ekibi, dokuz ayda 19 şehirdeki 22 köy okulunu ziyaret etti ve 2 binin üzerinde öğrenciye ulaştı.
5-6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okur yazarlığı, temiz enerji kavramı ve enerji üretimi gibi enerji hakkındaki her konuda bilgi verildi.
Öğrenciler ayrıca, projeye özel olarak geliştirilen enerji temalı matematik oyununu oynadılar ve çeşitli deneyler de yaptılar.
Proje boyunca Türkiye’yi köy köy gezip çocuklara A’dan Z’ye enerjiyi anlattıklarını belirten Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem McCann, sözlerine şöyle devam ediyor: “Toplamda 6 bin 500 kilometreden daha fazla yol kat ettik ve bu da neredeyse İstanbul-Bangladeş arasındaki mesafeye denk geliyor.
Öğrenciler ve öğretmenlerinden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi projeye bu yıl da devam etmek için teşvik etti.
2020 yılında da aynı heyecanla eğitimlerimize devam edecek, daha çok şehirde ve okulda daha çok çocuğa enerjiyi anlatacağız.
Bu yıl da 2 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.”
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