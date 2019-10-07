35’inci yıla özel reklam filmi yaptı
35’inci yılını yeni bir imaj filmiyle kutlayan Albaraka, çevre, eğitim ve sanat odaklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Banka, bir yayınevi de kurdu. Yayınevi, iktisat, finans ve iş dünyasına yönelik kitaplarla, yakında yayın hayatina başlayacak.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye’de faizsiz bankacılığa öncülük ederek 1984’te kuruldu ve 1985’te aktif olarak hizmet vermeye başladı. Son dört yıldır farklı reklam kampanyalarıyla gündeme gelen Albaraka, 35’inci yılını yeni bir imaj filmiyle kutluyor.
Albaraka Türk’ün Puck Global imzalı reklam filmi; bankanın ekonomiye ve ihracata verdiği desteği anlatıyor. Yine Türk-İslam sanatlarının yaşatılmasına yaptığı katkıları, engelli vatandaşların yanında olduğunu ve yastık altı birikimlerin ekonomiye katılmasını sağlayarak insanları helal kazançla buluşturduğunu ifade ediyor.
‘Değer’ odaklı kurgulanan kampanya karma mecralarda kullanılacak. Albaraka Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Burak Yedek, son 3-4 yıldır iletişim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtiyor. Yedek, “Yaptıklarımızı pek anlatmıyorduk ama artık bu stratejimizden vazgeçtik.
Artık kampanyalarımızla dijital ve klasik mecralarda daha çok görünür olduk. Yaptığımız pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesi var ve bunları da anlatıyoruz” diye konuşuyor.
MİZAH İÇERİKLİ KAMPANYA
Albaraka, 2015 yılında 80’ler dizisinin oyuncularıyla bir reklam kampanyası yürüttü. Bu kampanyada ilk defa mizahı kullanan bir katılım bankası reklamı yayınlandı. Devamında imaj ve ürün filmleri geldi.
Bankanın değerlerine odaklanan bu kampanyalar, dostluk, paylaşmak gibi kavramları mizahi bir dille aktardı. Ardından ‘Değer katan ikili’ diye bir kampanya çalışması yapıldı. Burak Yedek, dijitale özel çalışmaları da olduğunu söylüyor.
SANAT AKADEMİSİ VAR
Çevre, eğitim ve sanat odaklı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürüten Albaraka’nın hayvan dostu projeleri de var. Sanatı ve sanatçıyı destekleyen banka, İstanbul Altunizade’de bir sanat akademisi kurdu.
Burada beş hattat, bu alana yatkın olan öğrencilere eğitim veriyor. İki yıldır faaliyet gösteren merkez bugüne kadar 165 hattat ustası yetiştirdi. Burak Yedek, bu merkezle Türk-İslam sanatlarının yaşatılmasına katkıda bulunduklarını ifade ediyor.
YAYINEVİ KURDU
Birçok finans kuruluşunun yayınevi var ve bunlar kültürel yayınları okuyucularla buluşturuyor. Bu kervana Albaraka da katıldı. Kısa bir süre önce ‘Albaraka Kültür, Sanat, Yayıncılık’ isminde bir şirket kuran banka, ekim ayında yayınevini açacak.
Burak Yedek,”Artık kendi yayınevimizden birçok kitap çıkaracağız. İktisat, finans ve iş dünyasına yönelik kitaplarla yayın hayatımıza çok yakında başlıyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?