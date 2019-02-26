5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştı
Ferrero, beş yıl önce başlattığı ‘Değerli Tarım Programı’ ile bugüne kadar 35 bin çiftçiye kaliteli ve verimli fındık üretimini anlattı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bu program kapsamında TOÇEV ile başlattığı ‘Bugün Benim, Gelecek Benim’ projesinin ilk yılında ise 4 bin öğrenciye ulaştı.
Dünyada toplam 1 milyon ton kabuklu fındık üretimi var. İç fındık üretimi bunun yarısını oluşturuyor. Türkiye’nin fındık üretimi ise yıllık 600-700 bin ton civarında.
Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello markalarıyla tanınan İtalyan Ferrero, Türkiye kabuklu fındık üretiminin 200 bin tonunu, iç fındık üretiminin ise 100 bin tonunu satın alıyor.
Şirket, kendi ürünlerinde kullanmak dışında sektör için de işlenmiş fındık temin ediyor. Ancak ithal ettiği fındığın yüzde 70’ini kendi ürünleri için kullanıyor. Türkiye’de ‘Ferrero Çikolata’ ve ‘Ferrero Fındık’ olmak üzere iki şirketi var ve ülkemizde altı tesisi bulunuyor.
25 MİLYON TL HARCIYOR
Dünyada fındığın en önemli merkezlerinden olan Türkiye’nin ‘fındık elçisi’ olma misyonunu üstlenen Ferrero, Türk fındığının kalitesini ve verimini artırmaya yönelik pek çok proje yürütüyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden ‘Değerli Tarım Programı’ ise bunların başında geliyor. Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, fındık tarımıyla ilgili erişebildikleri herkese bedelsiz olarak destek olduklarını vurguluyor.
Akın, “Değerli Tarım Programı’nı uyguladığımız model bahçelerimizde dekarda 300 ile 350 kilogram ürün alabiliyoruz. Türkiye ortalaması ise 80-100 kilogram arasında değişiyor” diyor.
Ferrero, Değerli Tarım Programı ile beş yılda 35 bin çiftçiye ulaştı. Aralarında ziraat mühendisleri ve sosyal uzmanların da bulunduğu, 110’u sahada toplam 121 kişi bu proje için çalışıyor.
Sosyal uzmanlar bölgedeki kadınlara ulaşarak mevsimlik işçilere yönelik iyi sosyal uygulamaları anlatırken, ziraat mühendisleri ise fındık bahçelerini ziyaret ederek çiftçilere iyi tarım uygulamaları anlatıyor.
Bu kapsamda geleneksel yollarla yapılan gübreleme, budama, ilaçlama, hasat ve kurutma işlemleri modern yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Şirket, bu projeye yılda 25 milyon TL’lik bütçe ayırıyor.
Bu uygulamaların geri dönüşlerinin birkaç yılı bulduğuna değinen Bamsı Akın, Karadeniz Bölgesi’nde ayrıca 55 model bahçe oluşturulduğundan da bahsediyor.
4 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI
Öte yandan bu proje kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlatılan ‘Bugün Benim, Gelecek Benim’ projesinin ise ilk yılında yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşıldı.
Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Düzce, Ordu, Giresun ve Trabzon’da çeşitli okullarda gerçekleştirilen projenin temel hedefi, bölgedeki çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerini güçlendirmek, geleceklerini şekillendirecek mesleki fırsatları yerinde anlatmak ve bölgeye katkı sağlamak olarak ifade ediliyor.
Bu proje kapsamında öğrenciler arasında yapılan bir anketten çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici. ‘Gelecek hakkında planların var mı?’ sorusuna öğrencilerin yüzde 67,6’sı planlarının olduğunu söylüyor.
‘Tarım sektöründe profesyonel çalışmak gelecek planların arasında var mı?’ sorusuna ise öğrencilerin yüzde 72,4’ü hayır yanıtını veriyor. Öğrencilerin sadece yüzde 24’ü tarım sektöründe profesyonel çalışmanın gelecek planları arasında olabileceğini söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?