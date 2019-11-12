Anne ve bebeklere dokunacak
2018 yılında dünyada 6,2 milyon çocuk hayatını kaybetti. Türkiye’de ise dünyaya gelen 1 milyon 249 bin bebekten 11 bin 629’u yaşamını yitirdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Yapılan araştırmalar, doğru beslenme, ten teması, yeterli tıbbi cihaz, iyi eğitimli ebe ve sağlık çalışanı desteği gibi koşulların sağlanmasıyla bebek ölümlerinin azaltılabileceğini gösteriyor.
Molfix, bu konuya ilişkin farkındalık yaratmak için yola çıktı. Erken doğan bebeklerin ve riskli doğum yapan annelerin hayata tutunması için onların fiziksel, sosyal ve psikolojik koşullarını iyileştirmek amacıyla Molfix tarafından ‘Hayat Bağım’ isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.
Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, ‘Hayat Bağım’ projesini 10 ildeki devlet hastanelerinde gerçekleştirdiklerini söylüyor.
Bu illeri, Diyarbakır, Erzurum, İsparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van oluşturuyor. Şirket, illeri belirlerken ülkemizin her bölgesini temsil etmeye özen gösterdi.
Aydın, “Hayat Bağım projemizde verdiğimiz eğitimlerle, ‘güvenli bağlanma’yı, bu alanda farkındalık yaratmayı sağlıyoruz. Ayrıca, küvöz, solunum cihazı gibi hayati ekipmanları da yeni-doğan yoğun bakım ünitelerine bağışlayarak bebeklerin hayata tutunmasına katkıda bulunuyoruz” diyor.
Projeyle, bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annelerin psikolojik ve sosyal koşullarının iyileşmesi amaçlanıyor. Anneleri 15 günde bir psikologlar ziyaret ederek onlara ‘güvenli bağlanma’ üst başlığında eğitimler veriyor.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan ebe ve hemşireler de eğitim alıyor. Projeyle bir yılda 5 bin anneye ve 350 ebe ve hemşireye erişilmesi hedefleniyor.
Projenin 2020’de 15 ile çıkarılması, yurt-dışında da Nijierya ve Cezayir’e taşınması planlanıyor.
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