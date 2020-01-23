Baba-oğul reklam yüzü oldu
Kendi şirketinin reklamlarında oynayan patronlar kervanına yeni bir katılım oldu. Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen ve genç kuşak temsilcisi Mehmet Önen, kendi markalarının reklam filminde birlikte oynadı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Şirket, 2020’de 1 milyar TL ciro hedefliyor. Kendi reklamlarında oynayan patron figürüne çok rastladık.
Bu, ABD kaynaklı bir uygulama. ABD’li Virgin Group’un sahibi Richard Branson işin öncüsü kabul ediliyor. Türkiye’de sektörün geçmişine bakıldığında ise bu işin ilk örneğini merhum Sakıp Sabancı’nın verdiği hatırlanır.
Daha yakın geçmişte de Pegasus reklamlarında yer alan Ali Sabancı ve Ağaoğlu Şirketler Grubu reklamlarında oynayan Ali Ağaoğlu gibi isimleri saymak mümkün.
Bu işin patronlar katında neden popüler olduğuna gelince…
Patronun veya en üst düzey yöneticinin kendi markasının reklamında yer alması, tüketici nezdinde samimi, güvenilir ve içten bir algı yaratıyor.
Bu da reklamın inandırıcılığını artırırken, markaya olan bağlılığı da güçlendiriyor.
FOTOĞRAFTAKİ SIR
Bu trendin son örneği Dardanel’den geldi; hem de oldukça sıra dışı bir yöntemle… Dardanel Ton’un reklam yüzü Ömür Arpacı, ekranlara gelen son filmde, bir baba ile oğulun fotoğrafını gösteriyor ve aralarındaki boy farkını “bi’ ton” olarak esprili bir dille yorumluyor.
Bu farkın sebebini ise babanın oğlunu ton balığıyla beslemesi olarak açıklıyor. Yapılan espri gibi gözükse de doğruluk payı da yok değil. Çünküfotoğraftakiler, Türkiye’de konserve balık denilince akla gelen ilk markalardan Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen ve oğlu Mehmet Önen…
Dardanel, Hulusi Derici’nin şirketi Marka’nın imzasını taşıyan bu reklam filmi ile bir ilke imza atmış oldu.
Reklam, baba-oğul olarak şirket sahiplerinin ilk kez birlikte, hem de bir fotoğraf karesinde ekrana çıktığı ilk Türk reklam filmi olma özelliğini taşıyor.
ŞİRKETİNİ DE BÜYÜTTÜ
Niyazi Önen’in oğlu aynı zamanda Ekonomist’in “Türkiye’nin 40 Yaş Altı En Güçlü 40 CEO” araştırmasında 24’üncü sırada yer alan Mehmet Önen’i ton balığıyla büyüttüğü ise bilinen bir gerçek.
1980’li yılların başında Niyazi Önen’in girişimciliğiyle deniz ürünlerine odaklanan Dardanel, bugün kendi sektörünün en büyük firmalarından biri. Pazarın yüzde 55’i ona ait, tüketilen ton balığının ise yüzde 77’si Dardanel tesislerinden çıkıyor.
Dahası şirket, 2020 büyüme hedefleriyle de oldukça iddialı. Şirketin son bir yıldır yönetiminde ise ikinci kuşak Mehmet Önen var. Bu değişimle birlikte hedeflerini yükselten, ciro ve ihracat rakamları hızla artan şirket, bin 200 çalışanıyla 2020’de 1 milyar TL’lik ciroya ulaşmayı hedefliyor.
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