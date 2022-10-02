Pandemide bilim ve bilimsel çalışmaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu bağlamda Türkiye’nin bilim yolculuğundaki gelişimini teşvik etmek amacıyla şirketlerin ve vakıfların araştırmacılara verdikleri destekler her geçen yıl artıyor.

Pandemi döneminde yaşananlar genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Aşı ve tedavi araçları için çalışmalar hızlandı.

Bu süreçte dünyada bilimin gerekliliği, bilimsel araştırmaların yol gösterici nitelikleri, bilim kurullarının rehberlik işlevi konuşulur oldu. Sonuçta ‘bilim’ hiç olmadığı kadar gündeme geldi.

Bu bilince sahip olup, bilime yönelik desteklerini artıran şirket ve vakıfların sayısı her geçen yıl artıyor. Örneğin kozmetik devi L’Oreal, uluslararası bilim dünyasında yaşam bilimleri veya fiziki bilimler alanlarının gelişmesine katkıda bulunan bilim kadınlarını ödüllendiriyor.

Eczacıbaşı Topluluğu tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişmesi amacıyla ‘Dr.Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’ni verirken, Aydın Doğan Vakfı 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi ve kurumları ödüllendiriyor.

Vehbi Koç Vakfı ise sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği ‘Vehbi Koç Ödülü’ne bu yıl ‘İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nü de ekleyerek bilimsel çalışmalara destek verdiğini göstermiş bulunuyor.

Yıldız Holding de yüzünü bilime dönen şirketlerin başında geliyor. Yedi yıldır verilen ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü’ de bu alandaki prestijli ödüller arasında yer alıyor.

ÖNCELİK SAĞLIĞA VERİLİYOR

Toplum sağlığının geleceği için bilimsel çalışmaların teşvik edilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Bilimin dünyadaki mabetlerinden Harvard Üniversitesi’nde 2014 yılında çalışmalarına başlayan Harvard Sabri Ülker Merkezi ile evrensel bilimi desteklemeye başladık.

Bu merkezimiz ile başlayan bilimsel yolculuğumuz her geçen yıl büyüyerek, katlanarak devam etti ve edecek. Önceliğimiz sağlık, pusulamız her zaman bilim olacak” diyor.

OBEZİTEYE ÇÖZÜM ARIYOR

Sabri Ülker Vakfı’nın araştırma ve eğitim programlarını destekleme misyonuyla 2016 yılından bu yana verdiği Bilim Ödülü’nü, şimdiye kadar altı genç bilim insanı kazandı.

Bu yıl yedincisi verilen ödüle 2022 yılında layık görülen isim, Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Nilay Yapıcı oldu. Yapıcı, “Sinir Sisteminin Yemek Yeme Güdüsünü ve Metabolizmayı Nasıl Kontrol Ettiği” üzerine yapmış olduğu çalışması ile ödülü almaya hak kazandı.

Yapıcı, “Araştırmalarımız, uzun dönemde beynin gıda alımını nasıl kontrol ettiğine ilişkin yeni ve ilginç verileri sağlamaya odaklanıyor.

Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezitenin tedavisine katkı sağlamasını umuyorum” diye anlatıyor.

LİSTEDE 50 GENÇ VAR

Bilim Ödülü’nü kazanan genç bilim insanlarının şimdiden başarılara imza attıklarını dile getiren Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı ve Sabri Ülker Bilim Ödülü Jüri Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “Harvard Sabri Ülker Merkezi olarak odağımızda metabolik hastalıklar ve obezite yer alıyor” diyor.

Bu ödülün sadece Türk araştırmacılara verildiğinden de bahseden Hotamışlıgil, “Dünyada Türkiye’nin mükem¬mel bir bilimsel diasporası oluşmaya başladı. Artık ödül için isim seçmekte zorlanıyoruz.

Şu anda 50-60 gencimiz var listemizde seçilmeyi bekleyen. Zaman içinde bu bilim insanlarımız arasında bir bağlantı oluşmasını ve dünya üzerinde etkin bir grup olmalarını hedefliyoruz” diye anlatıyor.