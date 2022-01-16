Toplam medya ve reklam yatırımlarının 2021 yıl sonunda 20 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Büyüme dijitalden ve TV’den gelecek. Öte yandan aynı seyrin 2022’de de devam etmesi ve sektörün yaklaşık 24 milyar TL’lik hacme ulaşması bekleniyor.

2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL’lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 milyar TL geri dönüş sağlayarak değer yarattı.

Yaklaşık 600 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde 2021 yılının ilk altı ayında ise yapılan yatırım tutarı 12 milyar 50 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021’in ise 20 milyar TL’lik hacimle kapatılması, 2022 yılında ise Türkiye toplam medya ve reklam yatırımlarının 24 milyar TL civarında olması bekleniyor.

YÜZDE 20’LİK BÜYÜME

2021 yılında medya sektörü büyümesinin TV ve dijital mecraların lokomotifliğinde büyümeye devam edeceği düşünülüyor. Normalleşme ile açıkhava ve radyonun da büyümeye katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Basındaki pay kaybının yavaşlasa da yine süreceği, sinemanın ise toparlanmasının daha uzun zaman alacağını söyleyen Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, “Büyümenin arkasında ana etken olarak tüketicilerin artan tüketim oranları ve buna paralel reklam veren ve ajansların artan tüketime karşılık talepleri bulunsa da büyümenin önemli bir bölümün birim maliyet artışlarına bağlı olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz” diyor.

Mevcut şartlarda 2022 için net bir değerlendirme yapılmasının güç olduğunu belirten Volkan İkiler, ekonomik büyümenin kabul edilebilir düzeyde devam ettiği, kurun sabitlendiği bir senaryoda medya sektörünün önümüzdeki yıl normal şartlarda oluşan büyüme oranına benzer olarak yüzde 20 seviyeleri ve üzerinde büyümesini bekliyor.

TV KONUMUNU KORUYOR

TV’nin kısa dönemde hızlı erişim gücünü kaybetmesi pek olası görünmüyor. Bu nedenle dijitaldeki daha hızlı büyümeye paralel olarak payından kaybetse de uzun süre güçlü konumunu koruması bekleniyor.

TV mecrasının 2022 yılı içinde de talebe bağlı olarak hem birim maliyet hem de artmakta olan tüketim alışkanlıkları doğrultusunda büyümesine devam edeceği öngörülüyor.

Dijital mecralarında ise hem teknolojide olan gelişmelere paralel artan hedefleme kapasiteleri ve pandeminin sebep olduğu e-ticaret kanallarında oluşan yeni girişimler hem de artan birinci parti verileri ile büyümenin devam edeceği tahmin ediliyor.

Dijital iletişimlere olan hem talebin artması hem de iş kolu dijital üzerinden ilerleyen firmaların medya ortamında daha aktif rol alması, dijital mecra büyümesini daha da hızlandırabilir.

Bu iki mecradan sonra açıkhava ve radyo mecralarına gerçekleşen yatırımların da pandemi öncesi seviyelerini geçerek büyüceği öngörülüyor.

2022 yılında oran olarak sinema mecrasının en büyük pozitif değişimi alacağı düşünülse de pandemi öncesi seviyelerine ulaşması bir miktar daha vakit alacak gibi görünüyor. Basın mecrasının ise 2020 yılına benzer seviyelerde gerçekleşeceği bekleniyor.

DİJİTALİN BÜYÜME POTANSİYELİ

2021 yılında medya yatırımlarında büyüme dijital ve televizyondan geldi. Bu da dijital evrenin büyümesi, çeşitlenmesi ve daha yenilikçi işler yapmasından kaynaklandı. 2022 yılında da tüketicilerde olduğu kadar medyanın da dijital dönüşümden geçtiğini görmeye devam edeceğiz.

Programatik TV’ler, mobilden dinlenen radyolar, dijitalleşen açıkhava reklamları bunun en güzel örneği. Video reklamları, ses odaklı mecra ve reklamlar, native ve gaming dijital mecra içinde büyümenin öncüleri olacaklar.

Toplam medya sektörü içinde dijital reklam yatırımlarının payının 2021 ilk yarıda yüzde 65,7 ile 7 milyar 906 milyon TL olarak gerçekleştiğini ve bu büyümenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini düşündüklerini söyleyen Dijital Pazarlama İletişimi Platformu Başkan Yardımcısı (DPİP) Ayşen Akalın, 2022’de Avrupa’da dijital reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 12,3 büyüyeceği tahmin edildiğini kaydediyor.

Ayşen Akalın, “Genç nüfuslu ülkemizde sektörün tam olgunluğa ulaşmadığı, daha büyüme potansiyeli olduğundan yola çıkarak sektörün tüm paydaşlarının da katkılarıyla önümüzdeki yıllarda da çift haneli büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum” diyor.

MARKAMSEN KURUCUSU NAGİHAN ÜNÜVAR “METAVERSE İLE PAZARLAMA YENİDEN ŞEKİLLENECEK”

“Günümüzde en önemli yardımcımız olan yapay zeka, veri yönetimini kolaylaştırıyor ve pazarlama çalışmalarımızda kitlesel hedeflemeden uzaklaşarak daha odaklı hareket etmemizi sağlıyor.

Bu teknolojinin ileri aşaması olarak nitelendirdiğimiz Metaverse ile birlikte, gerçek ve sanal dünya bir bütün haline gelerek, pazarlamanın yeniden şekillenmesini gerektirecek.”

UNITED GODE AJANS BAŞKANI HÜLYA CESUR “İLETİŞİMİ SÜRDÜREN MARKALAR KAZANACAK”

“Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinin yanı sıra ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 2022’nin ilk yarısının kolay olmayacağını öngörmek şimdiden mümkün.

2022’de de iletişime ara vermeyen ve markalarının itibarına yatırım yapan markalar kazanacak. İçten davranan markalar tüketicilerin kalbini kazanacak. Reklam ajanslarını bekleyen en büyük zorluk ise ‘duygusal hijyen’ içeren ve akıllıca yönetilen yaratıcı kampanyalar oluşturabilmek olacak.”