‘Çocuk koruma’ da farkındalık yaratmayı hedefliyor - Ekonomist

‘Çocuk koruma’ da farkındalık yaratmayı hedefliyor
Türkiye’de çatısı altında tarihleri 1,5 asır öncesine uzanan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV ilköğretim kurumlarını bulunduran Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), eğitim ortamında çocukların korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarını hayata geçiriyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Vakfa bağlı yedi okuluyla ilişkili her bireyi bu çalışmaya dahil eden SEV, eğitimde çocuk koruma alanında tüm öğretmenlere açık düzenlediği seminerler ve üniversitelerle yaptığı işbirlikleriyle bu çalışmaları ülke çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor.
SEV Genel Müdürü Binnur Karademir, müdürden öğretmene, veliden servis şoförü ve temizlik görevlisine kadar herkesin çocuk korumanın ne olduğunu, nasıl uygulanması gerektiğini öğrenmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Çocukların iyi eğitim almaları için öncelikle kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini belirten Binnur Karademir, şunları anlatıyor: “Çocukların eğitim ortamında da korunmasına ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.
Çalışmalarımızı ilk olarak kendi okullarımızda başlattık. Gönüllü olan bir eğitimci ekibi ve Türkiye’nin çocuk koruma alanında çalışan, bu alana büyük emek veren hukukçu, psikolog ve uzmanlarıyla SEV Çocuk Koruma Politikası’nı oluşturduk.
Okullarımızda Çocuk Koruma Komiteleri kurduk. Belki de Türkiye’nin en kapsamlı Çocuk Koruma Rehberi’ni hazırladık. Sözleşme niteliğinde bir etik form oluşturduk. Şoföründen müdürüne hiçbir çalışan bu sözleşmeyi imzalamadan kurumumuzda göreve başlayamıyor.”
SEV, bu birikimini devlet ve özel tüm okulların, eğitim camiasının, meslektaşların paylaşımına sunmak için çalışıyor. İki yıldır Türkiye’deki tüm okullardaki öğretmenlerin katılımına açık sempozyumlar düzenliyor.
Sadece kendi öğretmenlerinin değil, öğretmen adaylarının da bu konuda farkındalığını artırmayı amaçlıyor.
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