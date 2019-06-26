Çöpün ekonomik değerini anlatıyor
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Murat Vargı’nın liderliğinde çöpün azaltılması ve doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında kuruldu.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Çalışmaların ana amacı insanların çevrelerine ve çöplerine sahip çıkmalarını sağlamak. Topluma ulaşmak açısından özellikle iletişim ve farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Banu Vargı Tümay, “Şu anda televizyonlarda yayında olan iki kamu spotumuzun yanı sıra tek kullanımlık ürünlerin, geri dönüştürülebilir atıkların nasıl geri dönüşüme yollanabileceğini anlatan bilgilendirici videolarımız da bulunuyor” diyor.
HEDEF ÇOCUKLAR
2018’de gerçekleştirilen ‘sıfır atık’ iletişim kampanyası kapsamında görsel çalışmaların 4 hafta boyunca Türkiye genelinde bin 450 noktada sergilendiğini de belirten Banu Vargı Tümay, bu kampanyayla yaklaşık 45 milyon insana ‘çöpünü çöpe at!’ mesajını ilettiklerini söylüyor.
Davranış dönüşümü erken yaşta başlıyor. Bu nedenle sekiz yaş ve üzeri çocukların ve yetişkinlerin oynayabileceği, eğlendirirken eğiten ‘Çöpü Sıfırla’ kart oyunu tasarlayan vakıf, çocuklara yönelik ‘Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitimleri’ de veriyor.
Vakıf, Türkiye’de bir ilk olarak ‘atık/çöp farkındalık ve algı araştırması’ da yaptı. Bu araştırma her yaş grubundan ve her bölgeden bin kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırma; vatandaşların çöp atma, geri dönüşüm konularındaki bilgi düzeyini, alışkanlıklarını ve beklentilerinin neler olduğunu sistematik yöntemlerle ortaya koymayı amaçlıyor.
DÖNGÜSEL EKONOMİ
Döngüsel ekonomi kavramı her geçen gün önem kazanıyor. Döngüsel ekonomik sistemde üretim ve tüketimle ortaya çıkan atıklar geri dönüşüme yollanarak yeniden hammadde haline geldiği için sistemin çevreye zararı çok daha az.
Banu Vargı Tümay, “Birey olarak çöpümüze sahip çıkmamız, az tüketmemiz, az çöp üretmemiz, ürettiğimiz çöpü de mutlaka geri dönüşüme yollamamız gerekiyor” diyor.
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