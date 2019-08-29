Dijital Mall’lar geliyor
İstanbul merkezli ECE Türkiye, 2000’de alışveriş merkezi (AVM) sektöründe Avrupa lideri olan Alman ECE tarafından kuruldu.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE Türkiye, AVM geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, AVM yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında topluyor.
Şirket, Türkiye’de altı şehirde 11 AVM’yi yönetiyor. ECE Türkiye Alışveriş Merkezi Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel, son dönemde dijitalleşmenin getirdiği değişimin alışverişi ve dolayısıyla AVM’leri de etkilediğini söylüyor.
Canlıel, online ticaretin yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de gelişimini sürdürdüğünü ifade ediyor. Türkiye’de online alışveriş yapanların nüfusa oranının yüzde 19 olduğunu da belirtiyor. Bu durum perakende sektöründe online ve fiziki mağazanın daha fazla entegre olmasını sağlıyor.
Canlıel, “Çok sayıda perakende markasına ev sahipliği yapan AVM’ler de müşterilerinin dijital dönüşüm taleplerine cevap vermek zorundalar. ECE bu konuya yatırım yapan şirketlerin başında yer alıyor” diyor.
ECE Türkiye, bünyesindeki AMV’leri, AVM aplikasyonları, dijital ve interaktif eğlence opsi-yonları gibi unsurlarla çok kanallı platformlar olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda, pilot proje olarak Almanya’da başlatılan ‘Dijital Mall’ uygulaması şu anda ECE’nin üzerinde çalışmalar yürüttüğü ve yatırım yaptığı bir alan.
Bu tür uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaşması geleceğin alışveriş merkezleri için de bir adım olacak. Bu eğilim elbette masanın karşı tarafında da etkisini gösteriyor.
Yani perakende grupları da bu gelişmelere ayak uydurarak çok kanallı müşteri deneyimini mümkün kılmak üzere online ve offline’ı daha entegre şekilde kullanıyorlar.
Dijital dönüşüme ek olarak önümüzdeki dönemde alışveriş merkezlerinde karma kullanımların yoğunlaşması da bekleniyor.
Semet Yolaç Canlıel, “AVM’leri birer platform olarak görüyor ve ortak çalışma alanları, sağlık ve kültür merkezleri, gastronomi ve eğlence alanları veya marka showroom’ları gibi fonksiyonları da perakendeye ekleyerek bu kompleks yapıların çekim gücünü artırıyoruz” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?