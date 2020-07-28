Dinesty Group, bundan 6 yıl önce gastronomi sektöründe yurtdışındaki markaları Türkiye’ye getirmek, Türkiye’de eksik olduğuna inanılan ve geliştirilmesi gerektiği düşünülen konseptleri Türkiye’ye adapte etmek için kuruldu. Bu çerçevede önce Serafina faaliyete geçti. Havaalanına ise Caviar House & Prunier markası getirildi. Akabinde L’Entrecote de Paris, Fransa’nın meşhur lezzet markasını Kanyon’da faaliyete geçirildi. Son olaraksa Paul Breuza, Jean Philippe Bernard ve Micheal Martin ile beraber onların kurduğu Miami’deki Villa Azur markası Türkiye’ye giriş yaptı. Villa Azur sadece Miami’de değil, Meksika’da, Dallas’ta ve bugün Vegas’ta da bir projeye başlamış olması itibari ile bilinen bir marka.

Özlem Bay YILMAZ/ obay@ekonomist.com.tr

Bu markanın Bodrum’a çok uyum sağlayacağını düşündüklerini belirten Dinesty Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şen, “2,5 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Markayı, ülkemizin ve dünyamızın içinden geçtiği bu zorlu süreçte, pandemide Türkiye’ye, Bodrum Yalıkavak’a getirmeye karar verdik. Plajımız, sertifikalı kumumuz Bodrum’da bu büyüklükte hiçbir beachte bulunmayan geniş bir alana yayılı” diye anlatıyor.

İSTANBUL’DA DA AÇACAK *

Metin Şen, Bodrum ile beraber, uygun bir lokasyon bulunursa Villa Azur’u İstanbul’da da açmak istediklerini söylüyor. Şu anda İstanbul’da mekan arayışına başladıklarını dile getiren Metin Şen, şunları anlatıyor: “Markamızı konumlandırabileceğimiz uygun bir lokasyon bulduğumuz takdirde, Villa Azur İstanbul’u açmayı hedefliyoruz. Dinesty Group olarak, gastronomi ve turizm sektörüne istihdam sağlamak, sektörün nabzını tutup, gelişmesine her açıdan yön vererek katkı sağlamak, yeniliklerle onu beslemek her zaman birincil çıkış noktamız oldu. Katlanarak da büyümeye devam ediyor bu bilincimiz.”

OTEL YATIRIMI *

Bugün 5 restoranı ile faaliyet gösteren Dinesty Group, yeme – içme sektörü dışında otelcilik sektörüne de giriş yapmayı planlıyor. Metin Şen, residence ile başlayacak bu yolculuklarına, İstanbul ve farklı şehirlerde otelcilik sektörünü de geliştirerek devam etmek istediklerini söylüyor.

YURTDIŞI AÇILIMI *

Şirket, yurtdışında da büyüme planlıyor. Las Vegas ve Dubai’de iki ayrı proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Metin Şen, “Buna ek olarak da yurt dışındaki ortaklarımızla birlikte Saint Tropez’yi de konuşmaya başladık. Orada da mevcut markalarımıza uygun bir arayışımız sürmekte” diyor.