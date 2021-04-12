Salgın nedeniyle fiziki mağazalara gitmekten çekinen tüketicilerin online alışveriş eğilimi e-ticareti uçurdu. Pandemi döneminin kazananları, güçlü e-ticaret altyapısına sahip olan markalar oldu. E-ticareti erken keşfeden markalar ise büyümelerini hızlandırdı.

21 Mart-3 Nisan 2021 tarihli sayıdan

Pandemide e-ticaretin yükselişi sürüyor. Bu dönemde fiziki satış noktalarına gitmeyi tercih etmeyen tüketiciler, online kanallara yöneliyor.

Şirketler de doğal olarak e-ticarete ağırlık veriyor. Küresel salgının asıl kazananı ise e-ticarete erken girenler… Dijital altyapısını yıllar önce online kanala adapte edenler, salgın döneminden en kârlı çıkanlar.

DİJİTAL YATIRIMLARA DEVAM

Son günlerde televizyon reklamıyla öne çıkan, temelleri 2008 yılında atılan yerli kozmetik markası Sinoz da onlardan biri. Şirket sadece online platform www.sinoz. com.tr üzerinden satış yapıyor.

2016 yılında Hollanda’da kurulan Fark Cosmetica B.V şirketi üzerinden de tüm AB ve ABD’ye dağıtım ile sevkiyat yapıyor. Kuruldukları yıldan bu yana her yılı yüzde 100 büyüme ile kapattıklarını belirten Sinoz Kozmetik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Balmumcu, “2020 yılını 100 milyon TL’ye yakın ciro ile kapatırken, 2021 hedefimiz 200 milyon TL. Hiç perakendede yer almadık. Tüm iş modelimiz online üzerine kurulu olup yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” diyor.

Faruk Balmumcu, kendi lojistik dağıtım ağlarına ve teknolojik alandaki çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtiyor. Balmumcu, hızlı teslimat, satış sonrası destek süreçleri ve müşteri memnuniyetinin en ciddi konsantre olduklarını alanlar olduğunu kaydediyor.

13 yıldır Google, Adwords, Facebook, Instagram, Youtube gibi tüm dijital kanallarda reklam vermeye devam ettiklerine de değinen Balmumcu, şunları ekliyor: “Bu yıl ilk defa televizyon mecrasında yer almayı tercih ettik. Önümüzdeki süreçte de müşterilerimiz ile olan organik bağı kuvvetlendirmek için TV mecrasına ağırlık vereceğiz.”

AYNI GÜN TESLİMAT

Kendi lojistik altyapısını kurarak bugün Türkiye’nin 33 ilinde 60’ın üzerinde cep depo ile müşterilerine hızlı teslimat sağlayan Sinoz Kozmetik, 2021 yılında 81 ilde cep depoları aracılığıyla aynı gün teslimatı bizzat kendi lojistik ekibi ile sağlamayı hedefliyor.

Küresel salgının, şirketlerin yatırımlarından planlamalarına kadar pek çok konuda belirleyici olduğunun altını çizen Balmumcu, “Biz pandemi döneminde 13 yıllık e-ticaret markası olmamızın ve dijital çağa çoktan adapte olmuş bir altyapıya sahip olmanın artılarını yıl yaşadık” diyor.