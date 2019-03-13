Evi kimin temizlediği önemli mi?
Cif, yeni kampanyası ‘Merhaba Güzellik’ ile tüketicileri yaşadıkları ortamlardaki kirlere veda etmeye çağırıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Kampanya kapsamında, daha önce ‘Hepimizin Elinde’ projesine yaptığı gerçeküstü kadın heykeliyle destek veren Arzum Onan Aslantuğ’un yanı sıra ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir işbirliği yapıldı.
Reklam filminde Arzum Onan Aslantuğ ve Mehmet Aslantuğ birlikte ve keyif alarak yaşadıkları ortamı temizlerken görülüyor.
Reklam filmi ile evi kimin temizlediğinin önemsiz olduğuna ve temiz bir evde yaşamanın ruh halimiz üzerinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekiliyor.
Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, Türkiye’de ev bakım kategorisinin pazar büyüklüğünün 640 milyon TL olduğunu ve Cif’in bu kategorinin lider markalarından biri olduğunu söylüyor.
Ersoy, günümüzde tüketicilerin doğal ürünlere ilgisinin arttığını, limon ve benzeri doğal içerikli ürün arayışında olduklarını ifade ediyor.
Buna ek olarak kolay kullanılan ürünler daha çok tercih ediliyor. Ersoy, “Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor.
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