Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de 55 yıldır faaliyette. Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile Daimler Truck dünyasının en önemli oyuncularının başında geliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, sosyal fayda odaklı faaliyetleriyle toplumsal ihtiyaçlara destek olurken, özellikle eğitim alanında Türkiye’nin yarınları olan değerlerin yetişmesi için arka arkaya sürdürülebilir programlar geliştirdiklerini söylüyor.

Süer Sülün, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile Women In 4 Mercedes programını oluşturarak, mühendislik okuyan başarılı kız öğrencileri desteklediklerini ve kadın mühendis istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Bu yıl itibarıyla 17 mühendis adayı bursiyerin bulunduğu programa, eylül ayında beş yeni öğrencinin daha dahil olacağını ve programın 2023’te ilk mezunlarını vereceğini dile getiren Sülün, şunları anlatıyor: “Mezunları bünyemizde istihdam edebilmeyi hedefliyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek hayata geçirdiğimiz ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ programı da büyüyor. Programda, her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin kız öğrenci bizden burs alıyor. 2013’te başlayan kişisel gelişim atölyeleriyle de bugüne kadar 33 il ziyaret edilerek 800’den fazla ‘Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimi verildi.”

‘HER KIZIMIZ BİR YILDIZ’

‘Her Kızımız Bir Yıldız’ desteği ile eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyor. Şirkette çalışan mavi yaka kadınların yüzde 20’sini, bu program ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.

Endüstri Meslek Liseleri’ni (EML) kapsayan Geleceğin Yıldızı Programı ise 2014 yılında başlatıldı. Bugüne kadar 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırımla oluşturulan 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 2 bin 500’den fazla EML öğrencisi eğitim aldığını söyleyen Sülün, “Bin 300’e yakın öğrenci yetkili bayilerde staj yaptı, iki bine yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz Laboratuvarı’nın 32’nci okulda faaliyete geçmesinin ardından bu programın ikinci aşaması başlayacak” diye ekliyor.