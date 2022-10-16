Sanayiden finansa, gayrimenkulden demir-çeliğe kadar onlarca farklı sektörde faaliyet gösteren şirketler, kültür – sanat yatırımlarım artırıyor. Yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri projelerle sanatı geniş kitlelere ulaştırırken yaratıcılığı da destekliyorlar.

Şirketlerin adı artık iş dünyasında gösterdikleri başarının yanında kurumsal kimliklerinin gücüyle de anılıyor. Kâr amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal değerini pekiştiren şirketler, hedef kitlelerini genişleterek ticari kapasitelerini artırıyorlar.

1980’lerde başlayan sponsorluk çalışmaları da reklamdan sonra şirketlerin iletişim bütçelerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Spor, eğitim ve medya sponsorluklarının ağırlıklı olduğu alanın son dönem gözdesi ise kültür-sanat sponsorluğu.

Koç, Sabancı, Eczacıbaşı, Borusan gibi büyük grupların yanı sıra Limak, Tosyalı, Tekfen gibi şirketler de kültür-sanat faaliyetleriyle öne çıkıyor. Kültür – sanat sponsorluklarında özellikle finans sektörünün ağırlığı hissediliyor.

Akbank, o kuruluşların başında geliyor. Yıllardır kararlılıkla sürdürdükleri kültür-sanat projeleriyle sanatı geniş kitlelere ulaştırdıklarını söyleyen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Sürdürdüğümüz kültür – sanat projelerinde yerel ve evrensel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve binlerce sanatsevere ulaşmasını hedefliyoruz” diyor.

22 ÜLKEDEN GALERİ YER ALDI

Yakın zamanda 17’ncisi gerçekleşen Contemporary İstanbul bu projelerden sadece biri. Akbank olarak, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişmesinde itici güçlerden biri olmak için 17 yıl önce Contemporary İstanbul ile birlikte bir yola çıkıldığını hatırlatan Alakoç, şöyle devam ediyor: “Hedeflerimiz doğrultusunda Contemporary İstanbul’un hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtılması için geçen 17 yılda aralıksız çalıştık.

Bunun bir sonucu olarak yurtdışından fuara ilginin her geçen yıl arttığını, Türkiye’de de yeni çağdaş sanat girişimlerinin oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl 22 farklı ülkeden çok sayıda galerinin yer aldığı fuarın Türkiye’de yükselen farklı çağdaş girişimlerine de ev sahipliği yapacak olması çok sevindirici.”

YARIM ASRI GERİDE BIRAKTI

Akbank’ın kültür sanat yatırımları dendiğinde Akbank Sanat’ı unutmamak gerekiyor.

29 yıldır hayatımızda olan Akbank Sanat’ın yılda 700’ün üzerinde sergi, söyleşi, konferans, film gösterimi ve konsere imza attığını belirten Alakoç, “Perdelerini açtığı ilk günden bu yana tam 50 yılı geride bırakan, tiyatro-sever bir kuşağın yetişmesinde büyük etkisi olan Akbank Çocuk Tiyatrosu, bu yıllar içinde Türkiye’nin dört bir yanında binlerce çocuğun hayatında farklı pencereler açtı” diyor.

Yarım asrı geride bırakan ve bugün beşinci kuşak seyircileri ile buluşan Akbank Çocuk Tiyatrosu 50’inci yılını Akbank Sanat ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi ortak prodüksiyonu ile gerçekleştirilen, Peter Pan’in hikayesinden uyarlanan müzikal ile kutluyor.”