Türk Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının sekizinci dönem girişimleri belirlendi.

Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı sekiz ekibe, toplamda 1,2 milyon TL nakit desteğiyle birlikte işbirliği yapma fırsatı sunacak.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Türk Telekom’un teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve girişimcilik’ konularına öncülük ettiğini vurguluyor.

Karakullukçu, “PİLOT’tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verdik.

Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon TL ciro elde etti” diyor. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yapılan yatırım miktarı önemli ölçüde arttı.

Her ekibe 150 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlanıyor.