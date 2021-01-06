‘Subscription Video on Demand (SVOD)’ olarak adlandırılan, üyelikle ve çoğunlukla belirli bir ücret karşılığında, kullanıcının istediği an istediği içeriği çeşitli cihazlardan kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan dijital yayın platformlarına tüm dünyada pandemi döneminde ilgi arttı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Yerli ve yabancı dijital platformlar, farklı içerik üretmek için adeta birbirleriyle yarışır hale geldi. Amazon Prime Video, Hulu, HBO Now, Apple TV Plus, İqiyi, Disney +, VRV, Britbox, Philo gibi global oyuncuların öne çıktığı sektörde, Türkiye’de de hareketlilik söz konusu.

Özellikle salgın döneminde evde eğlencenin önemli bir parçası olan BluTV, Puhu, Filmbox, Tivibu ve Netflix pazardaki yerlerini sağlamlaştırdı. Bunu gören yatırımcılar da dijital yayıncılığa soyunmuş durumda. Bunlardan biri, televizyon programlarıyla tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı Acun Ilıcalı.

‘Exxen’ adlı platformla dijital yayıncılığa giriş yapacak olan Ilıcalı; dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk projelerinden oluşan bir platform hazırlığında. Exxen, 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak. Öte yandan bir şirketin daha pazara gireceği konuşuluyor.

Üstelik sürpriz bir isim… Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar’ın ‘Gain’ ile dijital yayıncılığa adım atması bekleniyor. 2019 yılında Filli Boya’yı Japon Nippon’a satana kadar şirketini başarıyla yöneten Akpınar, satışın ardından kendi danışmanlık şirketini kurmuştu.

Ardından ‘marka aktivisti’ olarak kadına yönelik şiddete karşı proje ve reklam filmleriyle duyarlılığını ortaya koyan Akpınar, pek çok projesiyle de toplumsal farkındalık yaratmayı hedefledi. 10 Kasım ve 23 Nisan gibi özel günler için hazırladığı dijital filmler çok geniş kitlelere ulaştı.

Bu ilgi, Akpınar’ı dijital yayıncılık yolculuğuna çıkmasında etkili olmuşa benziyor. Acun Medya bünyesindeki ‘Exxen’in ve ‘Beyn Danışmanlık’ şirketinin bir girişimi olan ‘Gain Turkey’in sektörde rekabeti kızıştıracağı kesin. Bu durumda pek çok alternatifin yer alacağı dijital platform dünyasında kazanan izleyici olacağa benziyor.