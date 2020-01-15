İyi hikayelerin ‘Melek Yatırımcısı’ oldu
İyi hikayesi olmayan şirketler, tüketicisini de çalışanını da kaybediyor. Bu gerçekten yola çıkan gayrimenkul şirketi Nef, Türkiye’deki ‘iyi hikayeler’in peşine düştü.
ÖZLEM BAY YILMAZ
[email protected]
Nef, 2020’de umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan birçok hikayeyi ekranlara taşıyacak.
Toplumun özel şirketlerden beklentisi artık sadece para kazanması, başarılı olması, kaliteli üretim yapması değil. Hepimizin tüketici olarak beklentisi, şirketlerin aynı zamanda sosyal bir amaca da hizmet etmeleri.
İşte tam bu nedenle dünya devleri sosyal şirket olmaktan bahsediyor. Örneğin, İngiliz perakendeci Tesco kasaların çevresindeki şeker ürünlerini kaldırarak obeziteye savaş açıyor, Intel silahlı çatışma ve insan hakları ihlali yapılan bölgelerden mal satın almıyor, güzellik markası Dove uzun yıllardır kadının doğal güzelliğine vurgu yapıyor.
Her biri tek başına ‘iyi’ bir hikaye yaratan bu şirketler tüketicinin gönlünü kazanırken verimliliğini artırıyor ve aynı zamanda çalışanlarının gururlanmasını da sağlıyor.
Ülkemizde de bu tanımda yer alan şirket sayısı ne mutlu ki artıyor. Öyle ki 2020 özel sektör ajandasının başında, tüm ekonomik veriler, ciro hedefleri ve kârlılık planlarının öncesinde iyi şirket olma amacı var.
Üstelik iyi şirket olmak için illa ki dev bütçelere, çok uzun soluklu stratejilere de ihtiyaç yok. ‘Dert ile dertlenmek’ yeterli…
PATRONU TOPLUM OLAN ŞİRKET
İşte bu şirketlere bir örnek de Nef. Şirket vizyonunu ‘dert ile dertlenmek’ olarak özetleyen Nef, kurulduğu günden bu yana dağıtılabilir kârının en az yüzde 51 ‘ini toplumsal fayda için kullanıyor.
Bunun nedenini, Nef Yönetim Kurulu ve Nef Vakfı Başkanı Erden Timur, “Bir şirkette kârın çoğunluğunu alan kimse patron da odur.
Biz, bu modelle sahibi toplum olan bir şirket tasarlamak istedik. Nef Vakfı aracılığıyla eğitim, gençler, kadın ve kentleşme üzerine çalışmalar yürütüyoruz” diyor.
Erden Timur, beş yılda onbinlerce öğrenciye burs ve Hay Atölye ile yaşam derdi olan kadınlara iş verdiklerini dile getiriyor.
Timur, “Bu çalışmalarda yaşadığımız deneyimle gördük ki, verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil” diye ekliyor.
İYİ HİKAYELERİ DESTEKLEYECEK
Nef’in 2020 için planları bunun çok daha ötesinde. Nef’in kuruluşunun 10’uncu yılında bu iyilik hareketini başlattıklarını söyleyen Timur, şöyle devam ediyor: “Kurumsal dünyada da, bireysel olarak da iyilik, çoğu zaman para desteği vermekle sınırlı kalıyor.
Biz bu yıl hikayelerin peşine düştük. Bunlar anlatılsın, paylaşılsın ve ilham versin istiyoruz.” ‘İyi hikayeler’in ilk platformu televizyon olacak. Nef, 2020 yılı boyunca umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan birçok hikayeyi ekranlara taşıyacak ve çok daha geniş kitlelere ulaştıracak.
‘İyi hikayeler’de, ülkemizin dört bir köşesinde yapılan iyilikler anlatılacak, kahramanları tüm Türkiye’ye tanıtılacak. Böylece iyiliğin bulaşıcı etkisini göstermek, buna şahitlik etmek amaçlanıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?