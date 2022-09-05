Bugün yüzde 14 seviyesinde olan kadın girişimcilik oranını yukarılara taşımayı hedefleyen pek çok sivil toplum kuruluşu ve banka, kadın girişimcilere verdikleri desteklerle adeta yarış halindeler. Markalar da geliştirdikleri farklı projelerle kadın girişimcilere ‘yanınızdayız’ diyorlar.

Araştırmalar günümüzde küresel olarak her üç küçük, orta ve büyük işletmeden sadece birinin kadınlara ait olduğunu gösteriyor. Kadın girişimcilere ait küçük ve orta ölçekli işletme sayısı 8-10 milyon civarında.

Kadınların küresel ekonomiye katkısına gelince 3 trilyon dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Türkiye’de ise iş gücüne katılan her 10 kadından biri işveren ya da kendi hesabına çalışıyor.

Düşük gelirli ülkelerde, her dört işletmeden sadece birinde kadın işveren varken, bu oran orta ve yüksek gelirli ülkelerde yüzde 37’ye çıkıyor.

Türkiye’de ise kadın girişimcilik oranı henüz yüzde 14 seviyesinde. Bu rakamı daha yukarılara taşımak için sivil toplum kuruluşlarından (STK) bankalara kadar pek çok kurum ve kuruluş kadın girişimcilere destek oluyor.

Markalar da geliştirdikleri farklı projelerle kadın girişimcilere katkıda bulunuyorlar.

Teknolojide dünyanın devler ligi NAS-DAQ’a Türkiye’den kote ilk ve tek Türk şirketi olan Hepsiburada’nın vizyonu da; kadınlara, kadın girişimcilere ve kadın istihdamına katkı sağlamak oluşturuyor.

22 yıldır Hepsiburada’nın ana felsefesi, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların iş gücüne katılımlarının ve ticarette güç kazanmalarının bir gereklilik olduğu…

YÜZDE 95’İ BAŞARILI

Kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek için 2017 yılında ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’nın hayata geçirildiğini belirten Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Direktörü Duygu Aktaş, bu zamana kadar 32 binden fazla kadın girişimcinin bu programa katıldığını söylüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından 132 kadın kooperatifinin ve 34 sivil toplum kuruluşunun programdan faydalandığını ve bin 200’den fazla kadına e-ticaret eğitimi verildiğini ifade eden Aktaş, “Bugün Hepsiburada’da aktif satış yapan girişimci kadın sayısı 16 bin 724, toplam unique mağaza sayısı ise 3 bin 721.

Platformdaki kadın girişimci oranı başlarken yüzde 6’ydı. Bugün bu oran yüzde 25’e yükseldi. Yüzde 95’i satış başarısı gösterdi ve işlerini yüzde 98 kat büyüttü” diye anlatıyor.

Bu programla, girişimci kadınlara indirimli komisyon oranlarından faydalanma, reklam ve pazarlama desteği, ürün geliştirme, ücretsiz fotoğraf çekimi, markalaşma ve finans ve kurumsal kargo anlaşma imkanı gibi destekler sunuluyor.

Aktaş; programın bugüne kadar ulusal ve uluslararası paydaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri ile yürütülen iş birlikleriyle sağladığı faydalarla her geçen gün daha fazla girişimci kadına ulaşmaya devam ederek pek çok ödül de aldığını sözlerine ekliyor.

ONLINE MAĞAZALARI VAR

Programdan yararlanan pek çok başarılı kadın girişimci var. Aicha Lavanta’nın kurucu Ayça Özer de onlardan biri ve hepsiburada. com’da mağazası var. 15 ürününü platformda satışa sunan Özer, yaklaşık 12 yıl turizmle ilgilendikten sonra girişimciliği seçenlerden.

Özer, Kırklareli’nde Istranca Dağları’nın eteklerindeki arazisini 2018’de lavanta tarlasına çevirmeye karar vermiş. 2020 Haziran ayında ise Kırklareli merkezde kurduğu 500 kilogram çiçek kapasiteli damıtım ünitesi ile kendi çiçeklerini, kendisi distile etmeye başlamış. O günden bu yana saf ve katkısız lavanta yağı üretiyor.

Queenida’nın kurucusu Derya Küçükyılmaz da platformdan satış yapan kadın girişimcilerden. Hepsiburada’da 10 ürününü tüketicilerle buluşturan Küçükyılmaz, tekstil sektöründeki kariyerinden vazgeçip ‘manuka balı’ üretiyor. Amacı ise kahvaltılık bir bal üretmek değil, prolin değeri yüksek bir bal üretmek. Bu değer balın saflık ve antioksidan içerdiğini gösteriyor.