Kayak sporunun Türkiye’de de destekçisi oldu
Mondelez International, Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinde önemli markalara sahip bir şirket. Bünyesinde, First, Falım, Kent, Olips, Boni-bon, Jelibon, Tobleron, Milka, Oreo gibi pek çok marka bulunuyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Grubun 1993 yılında Türkiye tüketicisiyle buluşturduğu çikolata markası Milka bunlar arasından marka bilinirliği en yüksek olanlardan biri.
Yüzde 100 Alp sütlü Milka çikolatası, 24 yıldır Alplerle özdeşleşen kayak sporunu destekliyor. Bugün markanın dünyada çeşitli şekillerde yer almadığı bir kayak dünya kupası ya da kayak dünya şampiyonası yok.
Milka birçok Avrupa ülkesinde kayakla atlamada sponsor oluyor, sporcular için sponsorluk işbirliklerini sürdürüyor.
Milka, Türkiye’de de kayak sporu ile ilgili farkındalığı geliştirmeyi, kayağı daha çok seven gençler yaratmayı ve kayak sporuna gönül vermiş sporculara daha geniş olanaklar sağlamayı hedefliyor.
Marka, bu doğrultuda yurtdışındaki sponsorluk stratejisini Türkiye’ye de taşıdı. Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye’de dünya standartlarında birçok kayak pisti bulunmasına ve kış sporlarının gelişimi için büyük bir potansiyel olmasına rağmen bu sporun hala istenilen gelişmişlik seviyesine ulaşamadığına vurgu yapıyor.
Karagöz, “2019 sezonu itibarıyla Türkiye Kayak Federas-yonu’nun yer alacağı 44’ü ulusal ve 24’ü uluslararası olmak üzere 68 yarışmanın ana sponsoru olduk” diye ekliyor.
Geleceğin Kayak Milli Takımı’na destek olma hedefiyle başlatılan sponsorluk anlaşması süresince tüketiciler de Milka markalı ürünlerden satın alarak Türkiye Kayak Milli Takımı’na destek olabilecek.
İhsan Karagöz, bu yıl Milka ile başladıkları Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayak Milli Takımı sponsorluğunu önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istediklerini söylüyor.
Karagöz, “Portföyümüzde yer alan diğer markalarımızla da sporun değişik alanlarında Türk sporuna ve Türk sporcusuna desteklerimiz gelecek” diyor.
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