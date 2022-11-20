Anadolu’nun farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri desteklerle büyüyor. Pek çok kurum ve kuruluş, kadın kooperatiflerinin dijitalleşmesi ve yeni nesil araçlarla markalaşması için destek veriyor.

Türkiye’de ilk olarak 1999 yılında kurulan kadın kooperatiflerinin sayısı artış eğiliminde. Kooperatifler aracılığıyla ekonomik anlamda güçlenen kadınlar, istihdam da yaratıyorlar. Kooperatifleşme yoluyla ürünlerine hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar.

Bunların neticesinde de gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltme imkanı buluyorlar. Anadolu’nun farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini desteleyen kurum ve kuruluşlar da her geçen gün artıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl Dünya Gıda Günü’nde ‘Kimseyi Geride Bırakma’ teması ile kırsalda kadın kooperatiflerine eğitim, makine satış ve pazarlama gibi birçok alanda destekleyerek gıdaya dikkat çekiyor.

Kooperatiflerin dijitalleşmesi ve yeni nesil araçlarla markalaşması için destek verdiklerini söyleyen FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, 2019’dan itibaren kooperatiflere doğrudan destek olmaya başlayan FAO Türkiye’nin bu süre zarfında 13 şehirde 22 kadın kooperatifi desteklediğini söylüyor.

8 MİLYON TL’LİK DESTEK

Kadın kooperatiflerini tespit ederek yola çıkan FAO Türkiye, yaptıkları ziyaretlerde ihtiyaç tespitleri yapıyor ve bunun sonucunda da bir eğitim programı hazırlıyor.

En çok uygulanan eğitimlerin örgütlenme, karar verici süreçlere dahil olma, yönetişim, finansal yönetim, sosyal medya yönetimi, görünürlük planlaması, dijitalleşme ve e-ticaret olduğunu belirten Selışık, şöyle devam ediyor: “Kooperatiflere tadilat, makine, ekipman, hammadde, tasarım, markalaşma, ağ kurma, pazarlama ve satış konularında da destek verildi.

Bugüne kadar FAO Türkiye olarak ayni katkı ve dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon TL destek verdik. Bu programın daha etkili ve daha büyük hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor.

Şu anda önümüzdeki bu program kapsamında neler yapılacağını planlıyoruz. Kırsaldaki kadınlara destek olmak, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız.”

KADINLARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Desteklenen kooperatiflerden biri de İzmir Gümüldür’de bulunan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. 2018 yılında kurulan ve 12 kadın ortağı bulunan kooperatif, Gümüldür ve Özdere’de yetişen coğrafi işaretli Gümüldür Satsuma Mandalin meyvesinin katma değerli ürün haline dönüştürerek raf ömrü uzun, sağlıklı, temiz gıda üretmek, ayrıca sıfır atık hedefi ile hareket ediyor. Bir diğer kadın kooperatifi ise Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.

Dokuz kurucu kadın tarafından 2019 yılında kurulan ve Manisa Salihli’de 21 kadın üyesi bulunan kooperatifin üyelerinin büyük çoğunluğu üniversite mezunu ve meslek sahibi kadınlar. Sanat, turizm, tarım ve tarım ürünleri konusunda ilçedeki hizmet ve ürün çeşidini artırmayı hedefleyen kooperatif; bunların yerel, ulusal ve uluslararası satış ve pazarlanmasını yapıyor.

Kooperatiflere ihtiyaç duyulan makine ekipman desteğinin yanı sıra kurumsal kimlik, eğitim programı, girişimcilik, iş geliştirme, kooperatifçilik eğitimleri, e-ticaret, dijitalleşme, paketleme konularında da gerekli hizmet ve ekipmanları temin ettiklerini dile getiren Selışık, “Desteklediğimiz kooperatiflerin tamamı kadınların öncülüğünde kurulan ve çalışmalarını programlayan kooperatifler” diyor.