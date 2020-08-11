Girişimci Seda Sakacı Çelik, kozmetikte kişiye özel üretim yapıyor. Düzce Üniversitesi Teknopark içinde AR-GE laboratuvarı ve üretim tesisinde faaliyet gösteren girişimci, pandemi döneminde ürünlerine olan talepte yüzde 50 artış olduğunu söylüyor.

Özlem Bay Yılmaz

oyilmaz@ekonomist.com.tr

Eğitimini tıbbi aromatik bitkiler ve kozmetoloji alanında tamamlayan girişimci Seda Sakacı Çelik, estetik sektöründe faaliyet gösteren Seda Sakacı Cosmetology markasını yarattı. Artık tek tip kozmetik ürünlerin yerine kişiye özel ürünlerin yükselişe geçeceğini gözlemleyen Çelik, bu alanda üretime soyundu. Sektörün zor tarafını seçtiğini dile getiren girişimci, “Faaliyetimiz sektörün seri üretim mantığına ters düşse de, biz işi kökünden değiştirmeye talip bir markayız. Estetik sektörünün dijital ve yenilikçi markası olmayı hedefliyoruz” diyor.

Kişilerin cilt, vücut ve saç analizlerini yaparak işe başladıklarını anlatan Çelik, buna ‘kozmetoloji kimliği’ adını verdi. Daha sonra yapay zekaya yatırım yapan ekip bugün Düzce Üniversitesi Teknopark içinde AR-GE laboratuvarı ve üretim tesisi olmak üzere iki farklı şirket kurdu. İstanbul Tarabya’da kurduğu merkezde de kullanıcılara yakın olmaya ve ürünlerin sonuçlarını görmeye devam etti. Artık analizleri yapay zeka ile yorumluyor, yine yapay zekanın ortaya çıkardığı reçetelerle ürünlerin üretimini sağlıyor.

KADIN ÇİTÇİLERLE ÇALIŞIYOR *

Alanlarında dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Çelik, ürettikleri kişiye özel kozmetik ürünlerde Düzce’deki çiftçi kadınlara alım garantisi verdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Çiftçi kadınlarla birlikte tıbbi aromatik bitki ekimi sağladık. Düzce Üniversitesi Teknopark AR-GE ekibiyle temasa geçip iş birliği yaparak birlikte bireysellikten çıkıp büyük ve birikimli bir ekip sağlamış olduk. 3 farklı dalda danışmanlık aldığımız çok değerli profesörlerimiz var. Global bir marka olma yolunu onlarla açıyoruz.”

PANDEMİ ETKİSİ *

Tüketicilerin kişiye özel analizleri patenti ve tescili şirkete ait olan cihazlar ve yazılımla yapıldıktan sonra tüm veriler, yapay zekaya yükleniyor. Yapay zeka verilerden bir formül üretiyor ve kişinin kozmetik ürünlerini reçete olarak bildiriyor. Bu ürünler Düzce Teknopark’taki üretim tesisinde hazırlanıp, adrese teslim ediliyor. Ürünlerin içerikleri tamamıyla doğal. Sentetik ve kimyasal kullanılmıyor. Önümüzdeki dönemde kişiye özel güneş kremi ve koku üretimine de geçilmesi planlanıyor.

BAYİLİKLE BÜYÜYECEK *

Kişiye özel ürünleri her kesimden tercih eden insanlar var. Özellikle cilt, saç ve vücut sağlığını önemseyen bir kitleye hitap ediliyor. Ancak pandemi sürecinin ardından çok geniş bir kitleye hitap etmeye başladıklarını dile getiren Çelik, “Normalleşmeye başladığımız Haziran ayından bu yana pandemi öncesine göre iş hacmimizin yüzde 50’ye yakın artış gösterdiğini söyleyebilirim. Biz de bu dönemde yurtiçi ve yurtdışında yeni hizmet noktaları devreye soktuk. İstanbul ve Samsun’da şubelerimiz var. Yakında İzmir ve Ankara devreye girecek. Katar, Mauritius, ABD’ de birden çok merkez kurduk. Bundan sonra bayilikler yolu ile büyüyeceğiz. Bize inanan ve bizleri daha ileriye taşıyabilecek kişilerle dünya çapında işbirlikleri oluşturmaya devam edeceğiz” diye anlatıyor.

GLOBAL SORUMLULUK *

Seda Sakacı Cosmetology, özel bir yazılım ile yaklaşık bir saat boyunca cilt, vücut ve saç ölçümlerini analiz ediyor. Mobil uygulama üzerinden kişinin kendisinden alınan bilgiler ile kişiye özel kozmetolojik bir kimlik oluşturuyor. Her kişiye özel laboratuvarında ürün üretimi sağlıyor. Hem dünyaca ünlü üreticilerinden, büyük markaların kullandığı ham maddeleri kullanıyor hem de kendi AR-GE ekibi ile elde ettiği yerli, tıbbi ve aromatik bilgilerden hammadde elde ediyor. Ürünlerinde global sorumluluklara da imza atıyor. Sertifikalı, doğal, organik, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan ürünler kullanıyor. Çelik, salgın ve çevresel duyarlılıktan dolayı bu akımların güçlendiğini vurguluyor.