Korona günlerinde çok sayıda şirket iletişimden vazgeçmedi. Elbette dünya tarihinde böyle bir kriz daha önce görülmedi ama normalde de krizlere alışık olan Türkiye’nin reklamverenleri, umut dolu mesajlarla ve farkındalık kampanyalarıyla öne çıkıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Son dönemde gündemde tek bir konu başlığımız var: Koronavirüs salgını. Salgınla yürütülen mücadele iletişim dünyasını da etkisi altına aldı. Şirketlerin bu dönemde yaşadığı diğer bir zorluk ise iletişim stratejilerinin nasıl devam edeceği ve hangi mesajların verileceği oldu.

Belki de kriz iletişiminde deneyimli olduğumuzdan mı bilinmez, birçok Türk şirketi örnek hareketlere imza atıyor. Türkiye’nin reklamverenleri, umut dolu mesajlarla ve farkındalık kampanyalarıyla da öne çıkıyor.

İLETİŞİMDE KALMAK

Türkiye medya sektörünün minimum kayıpla bu dönemin üstesinden geleceğine inandığını dile getiren Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, hem reklamverenlerin aldığı hızlı aksiyonlar hem de ajansların hızlı çözümleriyle en doğru adımların atıldığını söylüyor.

İkiler, “Geçmiş deneyimlerimiz sektörümüzü dinamik tutuyor” diyor. Uzun vadede kazananların bu dönemde iletişimde kalan, güne adapte olan ve yaratıcılık/performans dengesini doğru kuranlar olacağını da ifade ediyor.

‘EVDE KALIN’ MESAJI

İnteraktif Reklamcılar Derneği (IAB) Türkiye Başkanı Neslihan Olcay ise bu dönemde reklamverenlerin bütçelerinin büyük bölümünü artan dijital medya tüketimini değerlendirmek, e-ticaret satışlarını artırmak ya da kriz iletişimi amacıyla dijitale ayırdıklarını belirtiyor.

Olcay, markaların iletişim stratejilerini güncelleyerek “evde kalın” mesajı veren ve evde kalan tüketicilerle bağ kurmaya odaklı kampanyalara dönüştürdüklerini söylüyor.

Sosyal fayda odaklı iletişimlerin de arttığını ifade eden Olcay, şunları anlatıyor: “Sinema ve açıkhava en fazla etkilenen sektörler. Yoldayken dinlenen radyo mecrası da durumdan etkilendi.

TV tüketimindeki artış, TV’nin medya yatırımlarındaki önemini korumaya devam edeceğini gösteriyor. Dijital ise yavaşlayarak da olsa büyümeye devam edecek.”

BU DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN REKLAMLAR

YEMEKSEPETİ:

Şirketin kurucusu Nevzat Aydın, sağlık çalışanları için yüksek tutarda bağış açıklarken, şirket de restoranların ve çalışanlarının emeklerini ortaya koyan reklam filmi ‘Emeksepeti’ni yayınladı.

TURKCELL

Umut dolu ilk reklam Turkcell’den geldi. ‘Rafineri’ imzalı reklamda Türk halkına evde kalması ve sabretmesi mesajı verildi.

IGA

İstanbul Havalimanı İşletmecisi IGA da sürecin öncülerinden oldu. #BizBeraberOlunca reklam filmi, kalplerimizin bir arada olmasıyla bile gücümüzü ne kadar artırdığımızı hatırlattı.

KOÇ HOLDİNG:

Birçok şirketiyle bu sürecin yine başrolünde olan Koç, “İyileşeceğiz” diyerek, bu zor günlerin ardından evlerimizden daha iyi insanlar olarak çıkacağımız temennisini dile getirdi.

İŞ BANKASI VE VAKIFBANK

Her iki banka da tüketicilerine “evde kal” mesajı verirken iyimserliğe de davet etti.

FUZULEV

Virüsün en çok tehdit ettiği 65 yaş üstü kitleye odaklanan FuzulEv, markasının ya da hizmetlerinin reklamını yapmak yerine, izleyicilere tek bir görevi hatırlattı: “Üşenme, erteleme. İyi mi, kötü mü, ihtiyacı var mı, yok mu; #SorOna!”

BAMBİ YATAK

Hülya Avşar’lı reklam filminde “hayat eve sığar” mesajı verdi ve tüketicilere “geçecek bu günler” dedi.