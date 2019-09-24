Kurumsal kimliğini yeniledi
Mobilya sektöründe 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Mondi, mağaza ve ürün gamını ‘MondiHome’ adıyla yeniledi ve bu arada logosunu da değiştirdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
MondiHome’un hedefi bugün 310 olan mağaza sayısını 2020 yılında 420’ye ve 2023 yılında ise 550’ye çıkarmak.
Dünya mobilya pazarı 463 milyar dolarlık bir hacme sahip. Türkiye mobilya sektörünün ise 5,2 milyar dolarlık büyüklüğü bulunuyor. Yani dünya mobilya pazarında yüzde 1,1’lik paya sahibiz. Diğer ülkelere bakıldığında ise dünya mobilya üretiminin yüzde 40’ının Çin’de gerçekleştiği biliniyor.
Öte yandan Polonya gibi ülkelerin de sektörde atılımı söz konusu. Öyle ki dünya mobilya pazarında yüzde 3,5’lik paya sahip olan Polonya bugün 11,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye’nin ise 2,2 milyar dolarlık mobilya ihracatı yeterli seviyede görülmüyor.
Bundan yola çıkan ve pazarda ciddi bir büyüme alanı olduğunun farkında olan Boydak Holding, bünyesindeki markaların ihracat potansiyeline odaklanmış durumda. Mondi de onlardan biri.
Şirket, Mondi markasına, bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir konsept geliştirdikleri için ‘Home’ eklemesini yaptı ve ‘Mondihome’u yeni logosuyla tüketicilerle buluşturdu. Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, markanın yeni logosunun kalp ikonu ve modern bir yazı fontuna sahip olduğunu belirtiyor.
Uyanık, “Bu çalışmada danışmanlığımızı New & Old yaptı. Şu ana kadar 120 mağazamızda değişim ve dönüşüm tamamlandı. Yıl sonuna kadar 310 mağazamızın tamamında kurumsal kimliği yenilemiş olacağız” diyor.
Mobilya sektöründe 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Mondi, yenilenen kurumsal kimliği ile birlikte gelecek dönem hedeflerini de revize etti. Bilal Uyanık, sektörün ilk beş markasından biri olarak iddialı noktalara gelmek için bir dizi planlar yaptıklarını ifade ediyor.
YENİ YATIRIM
Şirket, kapalı alanlarının yüzde 40 civarında artırılması, makine parkının yenilenmesi ve takviye edilmesi gibi alanlarda 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon TL’lik yatırım bütçesi ayırdı.
Diğer yandan mağazaların teşhir alanlarının yüzde 70 büyütülmesiyle daha büyük mağazalara dönüştürülmesi de planlanıyor. Şirket mağazalaşmaya da hız vermiş durumda. Bugün 310 olan mağaza sayısı 2020 yılında 420’ye, 2023 yılında ise 550’ye çıkarılacak. Mondi yeni yılda yüzde 55’lik istihdam artışıyla bin çalışana ulaşacak.
Hedef kitlesini de genişletecek olan şirket ihracata odaklanacak. Bilal Uyanık, “Yakın coğrafyalarda faaliyet gösteren bir marka iken, yeni dönemde tüm dünyada agresif bir büyüme planlıyoruz” diye ekliyor.
CİRO ARTIŞI
Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise holding TMSF’ye geçtikten sonra şirketlerin cirosunda yüzde 100 artış olduğunu söylüyor. İşgücünde de kayıp yaşamadıklarını belirtiyor.
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