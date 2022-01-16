Son günlerin en popüler konularından biri olan Non-Fungible Tokens (NFT), kripto para teknolojilerini kullanarak 2015’te ortaya çıktı.

Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT; kurumların takipçi, müşteri veya tüketicileri ile yeni bir boyutta kurumsal kimlik inşa etmeleri için belirleyici bir etken olacak.

Önümüzdeki iki- üç yılda her bir spor kulübünün bir NFT danışmanı olacağını öngören Capital Block Kurucu ve CEO’su Tim Mangnall, “2020’nin ilk yarısının sonunda NFT’nin toplamda satış hacmi 13,7 milyon dolardı, 2021’in ilk yarısında bu rakam 2,5 milyar dolar oldu.

Her marka, NFT dünyasının bir parçası olmayı düşünecek. Farklı örnekleri çok büyük kuruluşlardan görmekteyiz; PepsiCo bunlardan bir tanesi” diyor.