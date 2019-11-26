Kutnu ustaları yetiştiriyor
16’ncı yüzyıldan itibaren üretilen, Gaziantep’te ustalar tarafından dokunan ve ipeksi kumaşların en eskisi olarak literatüre geçen kutnu kumaşı AJK Tekstil bünyesinde yeniden hayat buluyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Şirket, günümüzde kutnu kumaşını dokuyan ustaların sayısının ve tezgahlarının azalması, ustalarının oğullarının da bu işi yapmak istememesi nedeniyle bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Bu geleneksel kumaşın unutulmaya yüz tutacağından endişe duyan şirket, genç kutnu ustaları yetiştirmekle işe başladı. Ardından, ilhamını bu kumaştan alan ‘KUTNİA’ adında bir moda markası yaratıldı.
Markanın kurucusu Jülide Konukoğlu, bugün 13 tezgahta yaşları 25-30 arasında değişen 13 ustanın kutnu dokuduğunu ifade ediyor. Konukoğlu, “Kendi kutnu ustalarımızı yetiştirdik.
KUTNİA markasını yaratırken hedefimiz kutnu kumaşını dünyaya satmaktı. Odaklandığımız konu bu kumaşı çok fazla ülkeye ulaştırmaktı. Şu anda satışlarımızın yüzde 60’ını yurtdışına yapıyoruz “diyor.
Şirket bugün altı ülkeye kutnu kumaşı ihraç ediyor. Bunlar arasında ABD ve İngiltere de var. Bu arada KUTNİA perakende mağazalarının sayısı da artıyor.
Gaziantep’teki iki mağazasının ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı’nda da KUTNİA mağazası açıldı. İstanbul mağazasının markanın yurtdışı açılımını hızlandırması hedefleniyor.
Jülide Konukoğlu, KUTNİA markasını ortaya çıkarırken yoğun bir kumaş AR-GE’si yaptıklarından bahsediyor. Kutnunun dokumasında düzenlemeler yaptıklarını, bu kumaşın tüm dünyada geçerliliği olan belgelerini aldıklarını söylüyor.
Kumaşın orijinalinin 50 santimetre olan enini, bu ölçüyü hiçbir modacı kullanamadığı için, 1 metre 20 santimetreye çıkardıklarını da ifade ediyor.
Bu amaçla tezgahların boylarını uzattıklarını belirtiyor.
Konukoğlu, “Kutnu bizim tekelimizde olan bir kumaş değil. Anadolu’nun bu kumaşının gelişmesi için herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuşuyor.
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