Nasıl ki bireylerin imzası varsa, markalar için de logolar aynı görevi görüyor. Artan rekabet koşullarında; farklılaşmak, çağa uyum sağlamak ve kendini doğru ifade edebilmek için markalar logolarında yenilenmeye gidiyor.

Logo, bir markanın müşterilerine karşı oluşturduğu ilk görsel imajdır ve markalaşma süreci için çok önemlidir. O nedenle logoda kullanılan renkler, şekiller, yazı tipi gibi görsel unsurlar markanın kişiliği ile uyum içerisinde olmalı.

Çünkü tüketiciler markayı en önce logolarıyla hatırlar. Özellikle global markaların logolarını belli aralıklara yenilediklerini mutlaka fark etmişsinizdir.

Bunu kimi logosu markasını iyi yansıtmıyor diye, kimi ise logosu eskidiği için yapar. Kimisi de şirket yapısındaki bazı değişimler nedeniyle logosunda yenilenmeye gider, hepsiemlak da bunun son örneği.

15 yıldır emlak sektöründe hizmet veren Hürriyet Emlak artık yoluna ‘hepsiemlak’ olarak devam ediyor. Bu değişim sürecinin öncesini çok iyi analiz eden şirket; daha kapsayıcı, daha güçlü, daha enerjik bir marka adıyla yenilenmeyi ve tazelenmeyi hedefledi.

Marka dönüşümünün bundan sonraki geleceklerini yansıtmasına özen gösterdiklerini vurgulayan hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Daha kapsayıcı, genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı alarak yolumuza artık hepsiemlak olarak devam ediyoruz” diyor.

ÇATI İKONUNDAN VAZGEÇMEDİ

Bu değişimde marka ismi ve kullanılacak logonun kendileri için en önemli iki kriter olduğunun altını çizen Tandoğan, şöyle devam ediyor: “Markanın karakterini doğru yansıtmak için gereken iki temel öge, iyi bir kurumsal kimlik tasarımı ve bununla beraber gelecek doğru bir logo seçimi.

Biz daha önce logoda kullandığımız çatı ikonunu bu sebeple yeni ismimize de taşıdık. hepsiemlak logosunda farklı olarak siyah çatı yerine alışılagelmiş çatı rengi olan kırmızıyı tercih ettik.”

Yeni yüzüyle daha çok kullanıcıyı kucaklayacağını öne çıkarmak için çatıyı daha da genişlettiklerinin altını çizen Tandoğan, “Böylelikle hem mirasımıza sadık kaldık hem yeni yüzümüze kavuşmuş olduk” diye ekliyor.

REKLAM YÜZÜ İLKER AYRIK

Marka, yeni ismi ve dönüşüm sürecini anlattıkları reklam filmi için kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu ve yapımcı İlker Ayrık ile reklam filmleri çekti. Ayrık’ın rol aldığı dört reklam filmi yayınlandı.

Yaptıkları ölçümleme ve değerlendirmelerde reklam filmlerine yüzde 95 oranında olumlu geri bildirimler aldıklarını söyleyen Tandoğan, emlak ofisleri ve emlak arayan kullanıcıların asıl hedef kitleleri olduğunu belirtiyor.

Tandoğan, şunları anlatıyor: “Temel işimiz onların arasındaki en kolay ve en hızlı buluşmayı sağlamak… Yeni çekeceğimiz reklam filminde, ön plana çıkarmak istediğimiz ürün ve hizmetler için iletişimi devam ettireceğiz.

Biz tek işi emlak olan lider bir şirketiz. Yeni markamızın gücüyle gelişen pazarlama stratejimiz bu mesajı net bir şekilde son kullanıcıya iletmek üzerine olacak.”