TikTok, şimdilerde Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulamalarından biri. Challange veya meydan okuma, TikTok ortamının en önemli özelliklerinden.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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Bu meydan okumalar, markalar için çok önemli bir pazarlama alanı. TikTok’ta iyi bir kanal oluşturan markalar, kendi akımını oluşturabiliyor veya büyük sayfalarla işbirliğine giderek pazarlama yapabiliyor.

Yeni pazar alanları oluşturmak isteyen ve hedef kitlesi 15-25 yaş aralığı olan markalar, TikTok’u reklam platformu olarak kullanıyor. Dijital platformlardaki reklamlarıyla öne çıkan Dimes de bu markalardan biri. Marka, çocuklara ve gençlere yönelik ürünleri Milkshake için eğlenceli bir reklam filmi hazırladı.

Dimes Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu, “Gençlerin sosyalleşmesine ve eğlencesine eşlik etmek istiyoruz. TikTok bunun için eşsiz bir platform. 2020’nin favori sosyal mecrası TikTok’un müzik, hareket ve eğlence odaklı kendine özgü dilini kullandık” diyor.

Süleymanoğlu, filmde TikTok fenomenleri Ceren Yaldız, Oğuzcan ve Uğurcan Bayraktaroğlu, Özgür Deniz Cellat, Yiğitcan Çakmak, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil ikilisi ile Tutku Tarçın’ın kendi tarzlarıyla yer aldıklarını söylüyor.

Daha çekimler tamamlanmadan güzel geri dönüşler aldıklarına da değinen Duygu Süleymanoğlu, “TikTok hesabımızda 8 bin olan kullanıcı sayımız, çekim hazırlığı ve kamera arkası görüntülerini yayınladığımızda, fenomenlerin etkisiyle üç günde 51 bini aştı ve sonrasında 85 bine ulaştı.

Çekimlerin ikinci gününde, oyuncularımızla Dimes Milkshake eşliğinde 15 dakikalık canlı yayın 16 bine yakın izleyiciye ulaştı” diye ekliyor. Duygu Süleymanoğlu, tüketici trendleri hakkında da bilgiler veriyor.

Dünyada önce çıkan trendler arasında, 18-34 yaş grubuna ait tüketicilerin yüzde 49’unun yeni lezzet ve içecekleri deneme iştahı dikkat çekiyor. Bir diğer trend, tüketicilerin bir yandan tercihlerini çeşitlendirmeye açık olmaları, bir yandan da coğrafyalarına özgü lezzetleri deneme istekleri.

Bu dinamikler doğrultusunda markalar yeni ürün ve kategorileri pazara sunuyor. Pandemi döneminde ise besleyici ve immün sistemi destekleyici ürünlere yönelik var olan farkındalık ve talep arttı.

Dimes de bu süreçte doğaya ve çevreye saygı temel değerleri çerçevesinde, yoğun meyve ya da süt içeren ve fermente ürünlere odaklandı. Marka, önümüzdeki dönemde de sebze suları ve badem sütü gibi kategorileri tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.