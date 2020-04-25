Tüm dünyada günde 1 milyar saatin üzerinde video izleniyor. Markalar da bunu görerek müşterileri, çalışanları ve bayileriyle iletişim kurmak için videolardan, özellikle de kişiselleştirilmiş videolardan yararlanıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

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BeCloud Yazılım’ın alt markası olan BeVideo, kişiselleştirilmiş video alanında hizmet veren şirketlerden biri.

Şirket 2018’den bu yana Aksigorta’dan Philip Morris’e kadar farklı kurumlar için kişiselleştirilmiş video hizmeti veriyor.

Erkan Akın, Büşra Eren ve Ahmed Fatih Sarıçiçek olmak üzere üç girişimci tarafından kurulan şirket, çok kısa sürede sizin verileriniz doğrultusunda özelleştirilmiş yüz binlerce video oluşturabiliyor.

Şirket ortaklarından Ahmed Fatih Sarıçiçek, özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte markaların bilgilendirme için kişiselleştirilmiş video kullanımlarının arttığını söylüyor.

Çevrimiçi olarak geçirilen zamanın çoğu video içerik izlemeye ayrılıyor. Bunu gören markalar da tüketicileriyle kolay, etkileşimli ve eğlenceli iletişim kurmak için bin kelimelik bir metinden ziyade aynı içeriğin yer aldığı 15-60 saniyelik videoları kullanıyor.

Bu noktada kişiselleştirme ise dijital pazarlamanın geleceği olarak görülüyor. İşte bu ikisini bir araya getiren ve kişiselleştirilmiş videolar üreten BeCloud, şirketlere bir video şablonu oluşturduktan sonra çok kısa bir süre içinde müşteri verileriyle özelleştirilmiş yüz binlerce video oluşturabilme imkanı sunuyor.

Dahası her bir videonun performansını, müşterinizin video üzerindeki davranışlarını ölçümleyip, bu bilgilere bağlı olarak iş akışınızı yeniden gözden geçirme fırsatınız da oluyor.

Bu videolar pazarlama için kullanıldığı gibi, bayi ve çalışanlarla iletişim maliyetlerini azaltmak, müşteriyi önden bilgilendirip call center yoğunluğunu düşürmek ya da satış amaçlı da kullanılabiliyor.

Ahmed Fatih Sarıçiçek, gelecekte bu hizmeti yurtdışına taşımak istediklerinin de altını çiziyor. Sarıçiçek, aynı zamanda hizmetin perakende olarak ulaşılabilir olması için de çalıştıklarını ve kişiselleştirilmiş video web platformunu yıl sonuna kadar aktif hale getirmek istediklerini aktarıyor.